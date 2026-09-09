RDC: Donald Trump endurece la guerra comercial con Canadá con nuevas prohibiciones a las importaciones

La tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá continúa en aumento luego de que Donald Trump anunciara nuevas restricciones a las importaciones canadienses. El presidente estadounidense ya había aplicado aranceles de hasta el 50% a determinados productos y ahora avanzó con prohibiciones específicas, mientras mantiene una estrategia de provocación pública hacia Ottawa y otros países.

En Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell analizó las nuevas medidas comerciales y las señales políticas de Donald Trump. También explicó el rechazo que generan las restricciones dentro de Estados Unidos y la importancia del vínculo comercial entre ambos países.

Trump profundiza las restricciones contra Canadá

“Sigue creciendo además de las provocaciones del presidente Trump también a no sólo a Canadá sino a la comunidad internacional”, señaló Norman Powell, quien destacó que Trump volvió a publicar mapas que muestran a toda Norteamérica bajo la bandera estadounidense.

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Según el periodista, el mandatario difundió “un mapa de Norteamérica que tiene la bandera de Estados Unidos en toda Norteamérica incluido México, incluido Canadá, etcétera, como para provocar más a la comunidad internacional y también a los canadienses”.

Pero la principal novedad está en las nuevas restricciones comerciales. Trump ya había aplicado aranceles de hasta el 50% a determinados productos canadienses y ahora avanzó con prohibiciones específicas. “Lo que ahora ha hecho es algo inédito y es que no ha puesto más tarifas, ya las ha puesto de hasta el 50% para muchos productos canadienses sino que ahora ha hecho una prohibición de importar artículos de Canadá”, explicó Norman Powell.

Nuevas restricciones y rechazo en Estados Unidos

Las prohibiciones alcanzan productos como motocicletas y bebidas alcohólicas. Aunque el impacto económico inmediato sería limitado, Norman Powell considera que la medida suma un nuevo elemento a la disputa bilateral. “No es un porcentaje muy elevado pero es otro factor dentro de esta guerra comercial”, afirmó.

Mientras tanto, las medidas de Trump también encuentran resistencia dentro de Estados Unidos. Una encuesta citada durante la entrevista mostró un bajo respaldo a la aplicación de sanciones, aranceles y prohibiciones contra productos canadienses. “Sólo el 20% de los encuestados estaba de acuerdo con que se pongan sanciones, tarifas y prohibiciones a los productos canadienses”, indicó Norman Powell.

Un vínculo comercial clave para Estados Unidos

Las nuevas prohibiciones comenzarán a regir dentro de tres semanas. Norman Powell remarcó que la relación comercial entre ambos países tiene una importancia estratégica para Washington. “El comercio entre Estados Unidos y Canadá es muy importante, es el comercio más importante que tiene con el exterior Estados Unidos”, sostuvo.

Por ese motivo, consideró que las nuevas restricciones podrían tener un efecto económico acotado, aunque sí profundizarían el conflicto político y diplomático. “Este tipo de prohibiciones como la que ha anunciado en las últimas horas no van a tener mucha incidencia, salvo que sí siguen provocando a los canadienses”, concluyó Norman Powell.