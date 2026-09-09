En RDEco advirtieron sobre la brecha entre la mejora macroeconómica y la realidad de las Pymes

La economía argentina muestra señales de mejora en algunas variables macroeconómicas, pero persisten dificultades en el consumo, el empleo y las pequeñas y medianas empresas. El crecimiento de la actividad debe analizarse en contexto, con una inflación todavía por encima de los niveles internacionales y un riesgo país elevado frente a otros países comparables.

En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, los economistas José Dapena y Ernesto Mattos, junto con Lucía Cirmi y el empresario Hernán de la Riva, analizaron la evolución de la actividad, la situación de los hogares y las dificultades que atraviesan las pymes. El debate también incluyó el desafío de evitar una economía que avance a distintas velocidades.

La actividad económica y los límites de la recuperación

Para el economista José Dapena, el crecimiento de la actividad debe analizarse en contexto: “Hay una actividad económica que ha crecido el año pasado. Hay que ver dónde viene también, ¿no? O sea, siempre hay que poner en contexto las cifras”, explicó Dapena.

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El economista destacó que el tipo de cambio se mantiene estable, aunque advirtió sobre otros indicadores: “Tenés una inflación que está por encima de los niveles internacionales” y “tenés un riesgo país que también está por encima de los países con los cuales podemos llegar a compararnos”.

Lucía Cirmi puso el foco en la situación de los hogares y cuestionó la posibilidad de esperar los beneficios de una eventual recuperación: “Si la gente se está endeudando para poder llegar a fin de mes, es un poco difícil pedirle que espere”.

La especialista planteó además la necesidad de evitar una economía con sectores que evolucionen a velocidades diferentes: “para Argentina tenemos que tener un plan productivo que evite que la Argentina viva a dos velocidades”.

Vaca Muerta, minería y el desafío del empleo

Ernesto Mattos analizó el crecimiento de los sectores exportadores y su capacidad para generar puestos de trabajo. “Entre el agro y la minería no sumamos más del 10% del empleo total registrado”, señaló.

Para Ernesto Mattos, estos sectores tienen una importancia central por su capacidad para generar divisas, pero el desafío consiste en determinar qué ocurre con el resto del entramado productivo: “qué haces con el restante 90, digamos, ¿no?”.

El economista también planteó interrogantes sobre Vaca Muerta: “la gran pregunta en lo que tiene que ver con vaca muerta es si van a poner una refinería o no”.

En ese escenario, Hernán de la Riva describió una situación especialmente compleja para las pymes. “La verdad es que es un contexto complicadísimo porque el consumo está cayendo”, afirmó.

El empresario remarcó que el problema alcanza especialmente a las ciudades alejadas de los grandes centros económicos: “están viviendo una caída del consumo muy grande”.

El consumo, el piso de la actividad y las pymes

Hernán de la Riva sostuvo que los empresarios enfrentan decisiones difíciles, pero destacó el costo humano de los ajustes: “un empleado no es un número más, sino que es alguien que acompañó durante un periodo importante”.

Para el empresario, la principal incógnita es cuándo terminará la contracción: “el gran tema es dónde encuentra el piso del consumo, ¿no?, que eso es lo que nos preocupa a todos”.

El desafío, entonces, pasa por determinar si la mejora de las variables macroeconómicas puede trasladarse al entramado productivo y, especialmente, a las pymes.