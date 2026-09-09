11 de septiembre: documentos desclasificados revelan nuevos datos sobre la toxicidad del aire en Nueva York tras los atentados

A casi 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, nuevos documentos desclasificados volvieron a poner el foco sobre las consecuencias sanitarias de la tragedia. Los archivos permiten conocer detalles sobre la actuación de los bomberos y de los equipos de seguridad durante los ataques y los días posteriores, además de información sobre la calidad del aire tras el derrumbe de las Torres Gemelas.

En Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell explicó los principales aspectos revelados por los documentos y señaló que el gobierno de Nueva York habría ocultado información sobre la toxicidad del aire. También detalló la documentación disponible en un portal habilitado por la municipalidad de Nueva York y las consecuencias sanitarias para quienes estuvieron expuestos.

Los documentos desclasificados sobre el 11 de septiembre

“Han salido, han sido desclasificados documentos de las acciones el día 11 de septiembre y los días que continuaron sobre la actuación de los bomberos y todo el personal de seguridad”, explicó Norman Powell.

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El periodista señaló que uno de los principales aspectos revelados es la información que las autoridades manejaron sobre la calidad del aire tras el derrumbe de las Torres Gemelas. “Lo que resaltan es que están revelando que el gobierno de Nueva York en realidad ocultó al público sobre la real toxicidad del aire después de los ataques terroristas”, sostuvo.

La ciudad de Nueva York habilitó además un portal con documentación vinculada a las consecuencias de la contaminación. “Es un portal en donde hay 170 mil páginas que informan sobre la situación de toxicidad que se vivió en Nueva York inmediatamente después de los ataques”, detalló Norman Powell.

Cáncer y consecuencias sanitarias

Los efectos de la exposición a los contaminantes se convirtieron en una de las principales consecuencias de largo plazo para quienes estuvieron expuestos al aire en la zona de los ataques.

Norman Powell indicó que “el grueso de las personas afectadas por esta toxicidad han contraído cáncer” y destacó las declaraciones realizadas por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Según relató el periodista, “esta toxicidad y este cáncer ha provocado más muertes que el total de víctimas ocurrido a raíz del ataque contra las Torres Gemelas”.

“La verdad es que es muy impactante esta información”, afirmó Norman Powell, al remarcar que las revelaciones aparecen mientras Nueva York se prepara para un nuevo acto de homenaje a las víctimas.

Los documentos que estuvieron años bajo reclamo

La publicación de los archivos es el resultado de años de reclamos de grupos de neoyorquinos que exigieron acceso a la información.

“El asunto de estos papeles que se acaban de revelar demoró mucho tiempo, durante años y años grupos de neoyorquinos han hecho presión para que se den a conocer esos documentos y recién ahora los consiguen ver y analizar”, señaló Norman Powell.

El periodista destacó que el material se encuentra disponible públicamente: “Cualquiera puede ingresar al portal que ha creado la municipalidad de Nueva York, la alcaldía de Nueva York, para ver en detalle esos documentos”. Y resumió la dimensión temporal de la revelación: “Veinticinco años después”.