RDEco: 27.000 empresas cerraron y la caída del crédito complica la recuperación de la inversión

La recuperación del crédito aparece como uno de los principales desafíos de la economía argentina, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Una mayor estabilidad macroeconómica podría generar condiciones para recuperar el financiamiento y favorecer la inversión y el empleo.

En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el economista José Dapena analizó las dificultades que enfrentan las pymes para acceder al financiamiento y planteó la necesidad de recuperar también el crédito externo. Además, vinculó el acceso al crédito con las oportunidades de inversión y la generación de empleo.

La recuperación del crédito y el financiamiento externo

“Sí, por supuesto, desde la macro, sí, por supuesto, es el principal objetivo que persigue cualquier, me imagino, esta administración o cualquier administración es poder recuperar el crédito”, sostuvo José Dapena.

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El economista planteó la necesidad de recuperar también el acceso al financiamiento externo: “poder recuperar el crédito externo, el crédito voluntario en dólares, que pueda hacer una emisión como hace cualquier país normal y colocar bonos”.

En ese sentido, vinculó directamente crédito, inversión y trabajo: “una vez que generas, que te permite fluir el crédito desde los lugares donde existen componentes de crédito hacia lugares donde los necesitan, ese crédito en condiciones normales, en condiciones de estabilidad, te permite justamente generar oportunidades de inversión”. Y agregó: “la oportunidad de inversión viene asociada a la posibilidad de generar empleo”.

El impacto de la falta de crédito en las pymes

José Dapena también puso el foco en la situación financiera de las empresas pequeñas y medianas, afectadas por impuestos y por la acumulación de crédito fiscal frente al Estado. “Las pymes tienen una ficha financiera, es decir, las pymes tienen que pagar retenciones, pago a cuenta, percepciones, ingresos brutos, convenio multilateral”, explicó.

El resultado, según el economista, puede observarse en los balances empresariales: “en el activo, crédito fiscal, le presté todo este dinero al Estado, es tremendo, es tremendo”. También cuestionó el costo del financiamiento: “el spread ese es mucho más alto en la Argentina que el resto”.

Ante este escenario, José Dapena advirtió sobre el riesgo de postergar los problemas mediante deuda: “estirar los pasos de pago o tomar créditos es pan para hoy, hambre para mañana”.

Cierre de empresas y caída de la inversión

Otro de los indicadores que consideró preocupantes es la cantidad de empresas que dejaron de operar. “Hay 27.000 empresas que se cerraron”, señaló. Para José Dapena, el problema no termina con el cierre de una firma porque también se pierde conocimiento y capacidad productiva: “vos ahí perdés capacidad, capacidad técnica, digo, experiencia laboral”.

El economista sostuvo que el deterioro también se refleja en la transformación de empresarios formales en trabajadores informales: “como que estamos destruyendo el empresariado y eso es lo preocupante acá”.

A esto sumó otro dato: “cayó la inversión, está por debajo del 20% del PBI y el consumo también viene privado, digamos, desacelerándose de a poco”.

Sobre la llegada de capitales extranjeros, dejó planteada la pregunta central: “¿Por qué no lo trae?”, en referencia al inversor del exterior que decide no colocar dinero en Argentina.