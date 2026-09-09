Ultraderecha en Reino Unido: en RDC analizaron la tensión entre 'Reform UK' y los grupos más radicalizados

La ultraderecha británica atraviesa una creciente disputa interna mientras grupos cada vez más radicalizados ganan presencia en las calles y buscan disputarle espacio político a Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage. El fenómeno quedó expuesto tras las protestas protagonizadas por alrededor de 200 personas en Dover, donde la policía de Kent fue cuestionada por su actuación.

En Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista y analista político Enrique Zattara analizó la disputa dentro de la derecha británica, el crecimiento de sectores más radicalizados y las denuncias vinculadas con el financiamiento de Reform UK. También se refirió a la actuación policial durante las protestas y a la competencia por el electorado de derecha.

Las protestas de la ultraderecha en Dover

Los manifestantes pertenecían a la Plataforma Patriótica, liderada por Danny Thomas, vinculado a sectores de la extrema derecha. “Se había abierto un debate importante por la actitud, sobre todo en el caso de Dover”, señaló.

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La policía admitió posteriormente que había recibido información sobre una posible protesta, pero que no la había evaluado correctamente. Para Enrique Zattara, la explicación oficial resulta difícil de sostener: “Es un poco difícil de entender de 200 personas que van uniformadas y enmascaradas a cometer acciones de distinto tipo”.

El episodio provocó preocupación en el gobierno británico y llevó a las autoridades a plantear una mejora de los mecanismos de inteligencia para detectar la actividad de estos grupos. Enrique Zattara advirtió sobre el carácter de las organizaciones involucradas y las comparó con símbolos históricos del extremismo europeo: “Estos grupos perturbadores, estos grupos de ultraderecha uniformados a la manera de los pogroms o de las SS nazis”.

La pelea por el electorado de derecha

Pero el fenómeno no se limita a las protestas contra la inmigración. Para Enrique Zattara, existe una batalla política dentro de la propia ultraderecha británica, con sectores que buscan desplazar a Farage desde posiciones aún más radicalizadas.

“Yo me reí ayer calificando a Reform UK de Nigel Farage como la ultraderecha moderada”, afirmó. Según su análisis, Farage enfrenta ahora una competencia por derecha después de haber absorbido buena parte del electorado conservador.

Entre los dirigentes que disputan ese espacio aparece Rupert Lowe, un disidente de Reform UK que, según Zattara, mantiene vinculaciones con sectores denunciados por sus actividades extremistas. “Estos hombres al mando de Tommy Robbins o de estos que le han salido en oposición a Nigel Farage han empezado a ganar espacios importantes”, sostuvo.

Denuncias sobre financiamiento y crisis de Reform UK

La situación se complicó además por una investigación periodística de Channel 4 que expuso conversaciones con dirigentes de Reform UK sobre una supuesta donación de 500.000 libras para financiar la campaña del partido. El supuesto donante era en realidad un actor. Enrique Zattara describió el episodio como “una vulneración alevosa” y señaló que la Justicia británica ya anunció una investigación sobre la presunta ilegalidad.

El analista también explicó que el financiamiento político en Europa y Estados Unidos presenta mecanismos diferentes a los de Argentina, donde el Estado tiene un papel central. “En Europa y en Estados Unidos existen los llamados lobbies, que son formas de presión directa y que pueden incidir apoyando las campañas”, explicó.

Para Enrique Zattara, el escenario debe interpretarse más allá del debate migratorio: “Todo esto hay que entenderlo también en clave política y no solamente en clave de gente que está a favor o que está en contra de venir”.