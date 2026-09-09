Lucía Cirmi en RDEco: “Argentina creció y al mismo tiempo la gente se endeudó”

La economía argentina enfrenta el desafío de transformar el crecimiento en mayor empleo, ingresos y bienestar. En ese proceso, la combinación entre los incentivos del mercado y reglas que ordenen la actividad aparece como uno de los puntos centrales, junto con el impacto de la estructura impositiva sobre los sectores que generan empleo.

En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el especialista en mercados de capitales José Dapena analizó los incentivos económicos, la educación financiera y las dificultades que enfrentan los hogares al endeudarse. La economista Lucía Cirmi, en tanto, planteó la necesidad de discutir cómo se distribuyen los beneficios del crecimiento y los nuevos mecanismos que serán necesarios frente a la transformación tecnológica.

Educación financiera y endeudamiento

El debate también giró hacia el endeudamiento de los argentinos y la necesidad de fortalecer la educación financiera. José Dapena destacó su experiencia difundiendo conocimientos básicos sobre finanzas y planteó una situación habitual al momento de tomar crédito: “Cuando vas a sacar algo en cuotas, ¿qué mirás? La cuota”.

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Sin embargo, advirtió que observar solamente el valor de la cuota puede ocultar el costo real de una operación. “No es lo mismo diez cuotas que trece cuotas que cuarenta cuotas”, remarcó.

Para Lucía Cirmi, economista, el análisis no puede quedar limitado a la responsabilidad individual de quienes se endeudan. La especialista planteó que existen factores regulatorios y macroeconómicos que condicionan las decisiones de los hogares. “Uno necesita más educación financiera, que no está dentro de la escuela”, afirmó.

Crecimiento y distribución del ingreso

Lucía Cirmi también cuestionó que el crecimiento económico se traduzca automáticamente en una mejora de las condiciones sociales. “No quiero caer en la responsabilidad individual de cada uno de los argentinos cuando esto pasó tan de forma agregada y tan al mismo tiempo”, sostuvo.

En ese sentido, señaló el deterioro del poder adquisitivo de distintas políticas sociales y previsionales y remarcó que la distribución del ingreso requiere decisiones estructurales. “Hay muchas de esas políticas que perdieron poder adquisitivo y que también hacen la distribución del ingreso”, explicó.

La economista planteó además que la transformación tecnológica obligará a discutir nuevos mecanismos de distribución. “Si vos querés mejorar la distribución del ingreso, sobre todo en el futuro, con toda la transformación tecnológica que viene por delante, tenés que pensar nuevos mecanismos de distribución”.

Finalmente, Lucía Cirmi sintetizó la tensión entre crecimiento y bienestar con un dato: “La Argentina el año pasado creció. Y al mismo tiempo la gente se endeudó”. Y concluyó: “En el medio faltó un ejercicio de distribución”.

Incentivos, impuestos y generación de empleo

Para José Dapena, especialista en mercados de capitales, una de las claves está en combinar los incentivos del mercado con reglas que ordenen la actividad económica. “Al final del día es un tema de crecimiento. Cómo crece la economía, con qué incentivos y hacia dónde se dirigen los recursos”, sostuvo.

José Dapena puso el foco especialmente en la estructura impositiva y su impacto sobre los sectores que generan empleo. Tecnología y servicios, explicó, son actividades intensivas en mano de obra. Al recordar la experiencia de la Ley de Software, señaló: “Si no, terminás pagando IVA sobre el trabajo. Pero a su vez pagás cargas sociales sobre el trabajo y pagás IVA sobre cargas sociales”.