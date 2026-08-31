Federico Vacarezza planteó en RDEco el próximo desafío de Argentina: "Mantener la estabilidad de la macro y reactivar la microeconomía"

De cara a las próximas elecciones y al debate sobre el rumbo económico, Federico Vacarezza planteó que la sociedad argentina podría exigir una nueva etapa después del esfuerzo realizado para estabilizar la economía. La sociedad, sostuvo, podría valorar los avances alcanzados y, al mismo tiempo, reclamar una recuperación de la actividad productiva: “La sociedad en cierta medida valora el esfuerzo que han hecho los argentinos por estabilizar la macro, el esfuerzo que ha hecho el gobierno”.

En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, los especialistas analizaron los desafíos que enfrenta Argentina después de la estabilización de la macroeconomía. El debate también puso el foco en la actividad productiva, la competitividad, el vínculo con Brasil y el impacto que puede tener el escenario internacional sobre la economía local.

Competitividad y el rol clave de Brasil

En ese sentido, el economista remarcó que el desafío será conservar los avances alcanzados y, al mismo tiempo, recuperar la actividad productiva. “Lo que se podría llegar a pedir en un futuro es tratar de mantener aquellas cosas que se lograron, que costaron mucho esfuerzo, que cerraron muchas pymes, que costaron muchísimos empleos”, señaló Vacarezza.

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Para el especialista, el próximo paso debería estar enfocado en la economía real. “Tratar de ir reactivando en cierta medida la microeconomía, mantener la estabilidad de la macro, tratar de ir reactivando la microeconomía”, resumió.

Vacarezza también destacó la importancia del escenario internacional para Argentina y, especialmente, de Brasil como socio comercial. “Cuando hablamos del tema de los autos, hay que tener en cuenta que Brasil es el principal comprador de coches de la Argentina”, explicó.

Y agregó: “Cuanto mejor le vaya a Brasil, mejor le va a nuestro sector industrial”, al señalar que ese país constituye el principal destino de las exportaciones industriales argentinas. Según el economista, el desempeño brasileño será determinante para sectores como el automotriz.

Yanina Lojo coincidió con la necesidad de preservar los consensos económicos alcanzados. “Creo que la sociedad argentina ha llegado a un consenso de que hay cuestiones que, si quiere mantener en el largo plazo, no las va a seguir discutiendo”, afirmó.

La especialista también puso el foco en las expectativas de la sociedad: “Nosotros ya queremos empezar a cosechar y venimos de un proceso que lleva tiempo”. En paralelo, advirtió que el contexto internacional será determinante, con las elecciones en Brasil y Estados Unidos y la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Japón también está en un conflicto con Rusia, China, siempre ahí mirando de cerca a Taiwán”, describió Lojo, y señaló que una eventual escalada podría impactar sobre los precios de las commodities argentinas.

Santiago Llull, por su parte, planteó interrogantes sobre el futuro de la OTAN y el papel de Estados Unidos frente a los conflictos internacionales. “Sin Trump o sin los Estados Unidos apoyando al resto de Europa, ¿la deja a la deriva?”, cuestionó, al advertir sobre el impacto que podría tener un cambio en el liderazgo estadounidense sobre el escenario global.