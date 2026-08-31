RDEco: Argentina busca diversificar sus mercados para reducir su dependencia comercial

Argentina necesita profundizar la diversificación de sus mercados para reducir riesgos y ampliar sus oportunidades comerciales. Yanina Lojo marcó desde el comienzo una diferencia clave: “Para empezar, no negociamos solos, negociamos en bloque, somos Mercosur”. Sin embargo, consideró que la actual inserción internacional todavía es insuficiente: “Es una muy linda foto, pero para mí no alcanza. Tiene que estar diez veces más abierto, porque cuanto más diversificado estés, menos dependencia tenés, menos riesgo tenés”.

En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, los especialistas analizaron la necesidad de ampliar los vínculos comerciales de Argentina. Lojo planteó que la diversificación debe alcanzar nuevos mercados como India y Asia, mientras que Ezequiel Vega y Federico Vacarezza destacaron el rol de los acuerdos, Brasil, China y la política exterior.

Acuerdos comerciales y nuevas oportunidades

La especialista utilizó el ejemplo europeo para explicar los riesgos de concentrar proveedores y mercados. “Empieza a mirar a otros proveedores y entiende que en la diversificación es donde está la clave”, sostuvo, y trasladó esa lógica al comercio argentino: “Nosotros en finanzas, ¿qué le recomendamos a la gente? Le decimos a la gente que tiene que diversificar el riesgo. Bueno, claramente nosotros tenemos que tener esa diversificación”. También destacó el potencial de India: “Tenemos que crecer, porque India es el futuro del comercio mundial”.

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Ezequiel Vega puso el foco en la necesidad de generar nuevos vínculos comerciales. “La importancia de generar lazos comerciales”, señaló, al mencionar mercados como Singapur y México y remarcar que el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea será relevante para las exportaciones de commodities durante la próxima década.

Lojo sostuvo que el Estado tiene un papel central en esa estrategia: “El Estado tiene la obligación de hacer la mayor cantidad de acuerdos posibles con todos los países porque es el que abre la puerta”. Pero advirtió que los acuerdos por sí solos no garantizan negocios: “Después depende de las empresas y obviamente de las condiciones de competitividad que se le dé a las empresas”.

También destacó a Singapur como plataforma de expansión regional: “Singapur es importante porque es un hub logístico y financiero” y “es la puerta de entrada a Asia”.

BRICS, China y la relación comercial con Brasil

Federico Vacarezza relativizó el peso comercial de los BRICS: “Los BRICS son un foro, es un foro político, es un foro de diálogo”. Sin embargo, reconoció que la política exterior puede favorecer el intercambio: “Es difícil tener buenas relaciones comerciales con malas relaciones políticas”.

El economista remarcó además la importancia de Brasil para Argentina: “Para tener buenas relaciones comerciales, para expandir tus buenas relaciones comerciales, es indispensable tener una buena política”. Vega, en tanto, señaló el peso de China: “China es el principal socio comercial, ahí compitiendo con Brasil”, y reclamó mayor moderación en las relaciones diplomáticas.