EE.UU. escala guerra comercial con Canadá con prohibiciones y nuevos aranceles

Estados Unidos intensificó su guerra comercial con Canadá tras las represalias arancelarias de Ottawa, al tomar medidas para bloquear las importaciones de algunos productos e imponer nuevos aranceles a otros, además de buscar impedir que empresas canadienses vendan a contratistas del gobierno estadounidense.

Las medidas anunciadas el martes por la Administración Trump en una serie de proclamaciones incluyen prohibiciones a las importaciones de proteínas de suero de leche, ciertos whiskies de centeno y otros licores, cerveza de malta y determinados vinos de uva, cerveza sin alcohol y motocicletas. El presidente Donald Trump había anticipado previamente la medida en respuesta a las prohibiciones impuestas por varias provincias canadienses a productos alcohólicos de EE.UU.

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Trump también amplió los aranceles de la Sección 338 —una facultad que se remonta a la ley arancelaria Smoot-Hawley de la era de la Gran Depresión y que se puso a prueba por primera vez en agosto— al extenderlos a ciertos quesos, pieles de animales, lanchas a motor, determinados productos de aluminio y papel, carritos de golf y colchones.

Prohibiciones de EE.UU. a ciertos productos de Canadá:

Las prohibiciones a las importaciones de algunos productos lácteos y bebidas alcohólicas de Canadá entrarán en vigor en tres semanas, dijo a periodistas un alto funcionario de la Administración. Las modificaciones a los aranceles de la Sección 338 comenzarán a regir en una semana. Una hoja informativa de la Casa Blanca señaló que los nuevos aranceles se sumarán a los gravámenes específicos por industria que ya están vigentes.

Sin embargo, la Administración Trump también excluyó algunos productos que previamente habían sido alcanzados por los aranceles de la Sección 338, entre ellos sal, papel higiénico, sábanas y whiskies y licores en envases de más de cuatro litros.

Por otra parte, el alto funcionario de la Administración dijo que siguen vigentes las amenazas de Trump de elevar a 50% los aranceles a los automóviles canadienses el 1 de enero. El funcionario agregó que esperan conversar con sus contrapartes canadienses en los próximos días.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, calificó las últimas medidas estadounidenses como una “consecuencia natural del continuo trato discriminatorio de Canadá a exportaciones estadounidenses cruciales, que van desde bebidas alcohólicas y productos lácteos hasta vehículos motorizados”.

“El presidente Trump seguirá utilizando las herramientas a su disposición para defender los intereses de los trabajadores y exportadores estadounidenses y restablecer la reciprocidad en nuestras relaciones comerciales bilaterales”, dijo en un comunicado.

Dominic LeBlanc, ministro responsable del comercio de Canadá con EE.UU., dijo que está en contacto con Greer y que Ottawa está evaluando la última medida de Washington.

“Cuando EE.UU. esté dispuesto a dialogar, nuestro gobierno trabajará de buena fe y de manera constructiva para avanzar hacia una relación comercial más segura y mutuamente beneficiosa que respete plenamente la soberanía canadiense”, dijo en una publicación en redes sociales.

En una publicación previa el martes en Truth Social, Trump también anunció que excluiría los productos canadienses de las compras del gobierno estadounidense “a menos que Canadá restablezca una reciprocidad plena y justa para los agricultores y las empresas estadounidenses”.

Trump dijo que los bienes y servicios canadienses vendidos bajo el llamado programa Multiple Award Schedule tienen un valor superior a US$50.000 millones al año. Posteriormente, el alto funcionario aclaró que, aunque la Casa Blanca calcula que el mercado de compras públicas de EE.UU. alcanza ese monto, las empresas canadienses no siempre representan la totalidad.

La respuesta de Canadá

Los aranceles de represalia de Canadá amenazan con causar estragos en cadenas de suministro estrechamente integradas y afectar industrias clave, incluida la fabricación de automóviles. EE.UU. y Canadá han sido importantes socios comerciales durante años, y una disputa prolongada tiene mucho en juego políticamente tanto para Carney como para Trump.

Las medidas de Canadá podrían tener un impacto particularmente perjudicial en estados como Michigan y Ohio, donde también habrá contiendas clave en las elecciones de medio término de noviembre que determinarán el control del Congreso estadounidense. Trump ya enfrenta el descontento de los votantes por su agenda económica y una guerra con Irán que ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía.

LM