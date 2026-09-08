Chile mantendría tasa con riesgo de que la Fed pese más que la débil economía

La actividad económica de Chile está estancada, el desempleo se ha disparado a su nivel más alto desde la época de los confinamientos de la pandemia y las proyecciones de crecimiento para 2026 están en caída libre. Aun así, se espera ampliamente que el banco central mantenga su tasa de interés sin cambios el martes ante los riesgos de inflación a nivel mundial.

Los consejeros del banco central, encabezados por Rosanna Costa, dejarán la tasa de política monetaria en 4,5% por sexta reunión consecutiva después del cierre de los mercados, según todos los analistas encuestados por Bloomberg. Los operadores de swaps coinciden en que los costos de endeudamiento se mantendrán inalterados antes de empezar a pronosticar alzas a partir de dentro de aproximadamente un año.

Los funcionarios del Banco Central de Chile se encuentran atrapados entre dos fuerzas opuestas: una desaceleración económica local inesperadamente pronunciada y las presiones inflacionarias derivadas de los nuevos acontecimientos en el extranjero. Analistas de Goldman Sachs & Co. LLC. y JPMorgan Chase & Co. prevén un crecimiento del producto interior bruto inferior al 1% este año, mientras que Scotiabank estima una expansión de tan solo el 0,3% tras los decepcionantes datos de actividad de julio. No obstante, las autoridades monetarias también deben sopesar el riesgo de otro repunte de los precios de la energía, además de las posibilidades de que la Reserva Federal suba las tasas de interés la próxima semana.

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La economía de Chile registró su mayor caída mensual desde 2022

“El mayor riesgo que veo es que la Fed efectivamente suba las tasas en su reunión de septiembre”, señaló Alexis Vega, gerente de Market Making del Banco de Crédito e Inversiones. “Una subida de tasas por parte de la Fed provocaría un fortalecimiento del dólar a nivel global, y ese efecto podría pronunciarse en contra del peso chileno si el banco central no tiene espacio para subir la tasa debido al mal crecimiento económico”.

La tasa de política monetaria implícita en el mercado muestra que los costos de endeudamiento de Chile se mantendrían en torno al 4,5% durante los próximos seis meses, mientras los operadores encuestados en septiembre por el banco central prevén que las tasas permanezcan sin cambios durante dos años. Sin embargo, esas perspectivas podrían cambiar rápidamente si la Reserva Federal adopta una postura más restrictiva.

En su primer discurso desde que asumió la presidencia de la Reserva Federal, Kevin Warsh reafirmó el compromiso de las autoridades de bajar la inflación hasta la meta del 2%, que calificó de firme e inamovible. Los comentarios del 28 de agosto en Jackson Hole dispararon los rendimientos de los bonos del Tesoro, reflejando apuestas a que un alza de tasas de la Fed es inminente.

Crecimiento desalentador

Pero, a diferencia de Estados Unidos, Chile está al borde de una recesión. La actividad económica registró en julio su mayor caída mensual en cuatro años, al contraerse un 1,7% tras un pésimo primer semestre, lo que aumenta la posibilidad de una nueva contracción trimestral.

“Esperamos que el banco central reste importancia al entorno externo más restrictivo” y ponga mayor énfasis en la debilidad de la economía local, escribió el economista de Goldman Sachs, Sergio Armella, en un informe la semana pasada, en el que redujo su proyección de crecimiento del PIB de Chile para 2026 al 0,6% desde el 0,8%. “Los riesgos para esta previsión están sesgados a la baja”.

En una presentación realizada en agosto, Kevin Cowan, miembro del consejo del Banco Central de Chile, señaló que el consumo de los hogares y la inversión se desaceleraron algo más de lo esperado en el segundo trimestre. Además, algunos componentes del consumo privado continuaron deteriorándose, según indicó en su presentación.

En este contexto, el gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, está impulsando una serie de medidas destinadas a reactivar la actividad. En julio, el Congreso aprobó recortes de impuestos a las empresas y garantías para proyectos de inversión respaldados por el Estado. Sin embargo, los analistas se muestran escépticos sobre cuánto impulsarán el crecimiento esas políticas y con qué rapidez se materializará su impacto.

Economistas de LarrainVial señalan que una recuperación de la actividad dependerá de algo más que la agenda promercado de Kast. La confianza empresarial también se beneficiaría de una caída de los precios del petróleo hacia niveles más cercanos a los observados antes del inicio de la guerra en Medio Oriente, así como de avances en las promesas de reducir la burocracia.

Impacto de la guerra

Por ahora, la guerra entre EE.UU. e Irán sigue estancada, sin un final a la vista, y ambas partes tienen dificultades para definir qué constituye una victoria. En los últimos días han intensificado los ataques de represalia, lo que mantiene el conflicto en un punto intermedio entre un alto el fuego y una guerra abierta.

Cuando los precios mundiales del petróleo se dispararon en marzo, Kast flexibilizó el MEPCO, un mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles del país, lo que provocó el mayor aumento de la gasolina desde al menos 1980. Los costos de la energía, que posteriormente bajaron durante una tregua en los combates, han vuelto a subir. Esa tendencia añade incertidumbre para el país sudamericano, que importa casi todo su combustible.

Los precios al consumidor de Chile subieron un 0,1% en julio, mientras la inflación anual fue del 3,5%, por encima de la meta del 3%. Los operadores encuestados este mes por el banco central prevén un aumento de las presiones, con un alza del 0,3% en el costo de vida en agosto y del 0,6% en septiembre.

Los breakevens a un año —una medida de las expectativas de inflación— subieron alrededor de 40 puntos básicos este mes hasta el 3,49%, el nivel más alto desde mayo. Los breakevens a dos años treparon casi 20 puntos básicos hasta el 3,29%.

“No hemos visto un traspaso más generalizado ni efectos de segunda ronda derivados del aumento de los precios del petróleo, pero los riesgos de propagación han aumentado”, señaló Andrés Pérez, economista jefe para Latinoamérica del Banco Itaú. “Por ello, las decisiones del banco central deberían seguir siendo cautelosas”.