La economía de Chile se estanca inesperadamente y le da un duro golpe a Kast

La economía de Chile se estancó inesperadamente en el segundo trimestre, lo que supone un revés para el presidente José Antonio Kast mientras su gobierno trabaja para reactivar la inversión y el empleo.

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El producto interno bruto se mantuvo sin cambios en el período abril-junio frente a los tres meses anteriores, por debajo de la mediana de las proyecciones de los analistas consultados por Bloomberg de un crecimiento del 0,3%. En comparación con el mismo período del año anterior, el PIB cayó un 0,2%, informó el martes el banco central.

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Kast asumió el cargo el 11 de marzo con la promesa de reactivar una de las economías más ricas de América Latina mediante nuevas inversiones y empleos. Sin embargo, una de sus primeras grandes decisiones económicas —permitir que los precios de los combustibles registraran el mayor aumento desde al menos 1980— impulsó la inflación y golpeó la confianza de los consumidores. El crecimiento también se ha visto afectado por otros desafíos generales —como el desempleo más alto desde 2021— y por problemas específicos en sectores como la pesca.

La actividad minera aumentó un 0,6% en el segundo trimestre frente a los tres meses anteriores, mientras que el resto de la economía cayó un 0,1% durante el período, según el banco central.

El gobierno de Kast obtuvo una victoria en julio, cuando el Congreso aprobó elementos cruciales de su amplia reforma económica, incluidas garantías para las inversiones y rebajas del impuesto a las empresas. El presidente de ultraderecha anticipó en una entrevista con una radio local el 10 de agosto que el crecimiento comenzará a repuntar en el cuarto trimestre de este año.

Sin embargo, en julio también surgieron nuevos obstáculos, cuando fuertes lluvias dejaron más de una decena de muertos, obligaron a cerrar escuelas y provocaron paralizaciones localizadas de la actividad minera. Los analistas consultados por el banco central han reducido sus previsiones de crecimiento para 2026 a cerca de 1%.

Con la inflación nuevamente por encima de la meta del 3%, el Banco Central de Chile se ha abstenido de brindar apoyo adicional a la economía y ha mantenido la tasa de interés en su nivel actual del 4,5%, en lugar de reducirla.

En las minutas de la reunión de política monetaria de julio, las autoridades monetarias señalaron que las expectativas sobre el consumo interno se habían deteriorado, mientras que la debilidad de la inversión había resultado sorpresiva. Al mismo tiempo, la economía está sujeta a un elevado grado de incertidumbre, particularmente debido al resurgimiento de los riesgos derivados de la guerra en Medio Oriente, escribieron los consejeros de la entidad.