Temporal en Chile: José Antonio Kast advirtió que “se vienen días de emergencia” y pidió no viajar a la costa ni a la cordillera

Chile se prepara para enfrentar uno de los temporales más intensos del año. El presidente José Antonio Kast advirtió que "se vienen días de emergencia" y pidió a la población evitar los desplazamientos hacia la cordillera y las zonas costeras debido a las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

El sistema frontal afectará 10 de las 16 regiones del país, aunque el impacto más fuerte se espera en la zona central. Las autoridades anticipan lluvias torrenciales, fuertes vientos, marejadas y abundantes nevadas, por lo que ya comenzaron a aplicar medidas preventivas.

Estudiantes chilenos fueron reprimidos en una marcha masiva contra los recortes del presidente Kast

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Durante una recorrida por la sede del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), en Valparaíso, Kast aseguró que "esto puede ser muy duro" y remarcó que, si bien el fenómeno no puede evitarse, la población puede colaborar siguiendo las recomendaciones oficiales. También insistió en no acercarse a la costa ni a los sectores cordilleranos mientras dure la emergencia.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta roja para las regiones de Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana, donde se encuentra Santiago, por el riesgo de lluvias intensas y continuas entre el 17 y el 19 de julio. La advertencia también contempla la posibilidad de deslizamientos de tierra debido a la saturación de los suelos.

Suspendieron las clases y cerraron el paso Los Libertadores

Frente a ese escenario, el Gobierno suspendió las clases del viernes en Valparaíso, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins y Maule, mientras analiza extender la medida a otras regiones si las condiciones empeoran.

Otra de las decisiones fue el cierre del Complejo Fronterizo Los Libertadores, el principal paso de alta montaña entre Chile y la Argentina. El cruce permanecerá inhabilitado hasta que las condiciones permitan retomar el tránsito con seguridad.

Según explicó el meteorólogo Elio Brufort, la intensidad del fenómeno responde a la combinación de un río atmosférico de categoría 4 con tres sistemas frontales consecutivos, una situación poco frecuente que podría provocar importantes daños.

En la región de Coquimbo podrían caer entre 200 y 250 milímetros de lluvia en apenas unos días, una cantidad que equivale aproximadamente al doble de las precipitaciones acumuladas durante todo el año.

Además, se esperan ráfagas de viento de hasta 90 km/h en sectores costeros y de entre 60 y 80 km/h en los valles de la zona central. Las autoridades advirtieron que estas condiciones pueden provocar caída de árboles, daños en techos, cortes de energía y complicaciones en la infraestructura.

Los especialistas indicaron que este episodio está asociado al fenómeno El Niño, que favorece la formación de sistemas frontales más intensos y persistentes en la región.

LB