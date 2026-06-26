Cruce entre José Antonio Kast y un niño que se negó a saludarlo: la madre terminó detenida

En medio de una actividad oficial en la ciudad de Villarrica, el presidente de Chile, José Antonio Kast, protagonizó un tenso intercambio con un niño que se negó a estrecharle la mano durante un acto con familias mapuches. La secuencia quedó registrada en video, se viralizó rápidamente en redes sociales y abrió un intenso debate político en el país.

El episodio ocurrió cuando Kast recorría el lugar saludando a los asistentes. Al acercarse a un grupo de vecinos, extendió la mano a un niño, que decidió no corresponder el saludo. Frente a esa situación, el mandatario se dirigió al menor y pronunció una de las frases que generó mayor repercusión: "Que su mamá no lo use".

“Lo cortés no quita lo valiente. Que le vaya muy bien en todos sus estudios”, le dijo entonces el presidente. La madre del niño intervino de inmediato y lo increpó por su gestión. “Usted tiene a todos los chilenos mal y él tiene conciencia”, le respondió.

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Según se observa en las imágenes difundidas, el intercambio fue subiendo de tono mientras otras personas presentes también manifestaban críticas hacia el mandatario.

Durante la discusión, la mujer lanzó fuertes cuestionamientos a la gestión de Kast y llegó a insultarlo. El Presidente respondió intentando bajar la tensión y volvió a dirigirse al niño. "No dejes que tu mamá te utilice", insistió, mientras continuaba el intercambio verbal con la mujer.

La mujer comenzó entonces a gritarle “demagogo” y “nazi”, mientras otros vecinos se sumaban a los reproches. En ese contexto, Kast volvió a hablarle al niño: “Lo siento por usted, joven. Ánimo, fuerza y fe; nunca se deje intimidar, y que su mamá no lo use a usted”.

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Kast respondió: “¿Para qué vienen a interrumpir un acto donde está toda la gente feliz?”, antes de retirarse hacia el interior del centro cultural entre gritos y reclamos.

El episodio fue registrado desde distintos ángulos por asistentes al acto y los videos comenzaron a circular masivamente en redes sociales pocas horas después, convirtiéndose en uno de los temas políticos más comentados de la jornada en Chile.

Tras el incidente, Carabineros solicitó la identificación de la mujer y constató que sobre ella pesaban dos órdenes de detención vigentes por estafa, motivo por el cual fue arrestada en el lugar. Las autoridades aclararon que la detención no estuvo vinculada al intercambio con el Presidente, sino al cumplimiento de requerimientos judiciales previos.

Desde el Gobierno chileno buscaron restarle dramatismo a lo ocurrido. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que este tipo de situaciones "son parte del contacto que tienen las autoridades con la ciudadanía", aunque evitó profundizar sobre el tono que utilizó Kast durante el intercambio con el menor.

El incidente ocurrió en el marco de una ceremonia de entrega de títulos de dominio a familias mapuche, una actividad que formaba parte de la agenda oficial del mandatario en la región de La Araucanía, una de las zonas donde históricamente existe mayor conflictividad entre el Estado chileno y comunidades indígenas por reclamos territoriales.

RG