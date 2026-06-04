Estudiantes chilenos fueron reprimidos en una marcha masiva contra los recortes del presidente Kast

La policía antimotines protagonizó este miércoles en Santiago de Chile una violenta represión a estudiantes que participaban de una manifestación masiva contra los recortes fiscales que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast.

La marcha ocurrió dos días después de que el presidente oficializara su proyecto para crear un registro de “vándalos” donde quedarán anotados quienes dañen monumentos o ataquen a la policía o funcionarios de salud, con el objetivo de sacarles beneficios como la jubilación estatal o la gratuidad universitaria.

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Miles de estudiantes secundarios y universitarios junto a sus maestros y profesores marcharon por la avenida Alameda hasta que, para impedir que llegaran al palacio presidencial, la policía usó gases lacrimógenas y chorros de agua. Los manifestantes contestaron tirando piedras.

La policía todavía no emitió un reporte oficial sobre estos enfrentamientos que duraron aproximadamente una hora, pero la agencia AFP contó, al menos, una decena de detenidos, entre ellos, una mujer que terminó con su rostro completamente cubierto de sangre, llevada a la rastra por tres agentes.

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Las pancartas tenían consignas como "con los recortes, la salud no pasa de agosto” o “no más recortes, no es ajuste, es robo”.

Kast, un abogado de 60 años, asumió la presidencia de Chile en marzo con la promesa de recortar los gastos del Estado para lograr un equilibrio en las cuentas fiscales y potenciar la economía. Con ese objetivo, apenas comenzó su mandato ordenó una reducción del 3% en los gastos de todos los Ministerios.

Romina Cuevas, una profesora de 47 años, le dijo a la agencia AFP que “es como un ataque a la gente más pobre, porque ellos son los que ocupan los beneficios sociales, no la gente que tiene plata”.

Kast propone aumentar penas contra el crimen organizado

El presidente de Chile, José Antonio Kast, prometió este lunes 1 de junio incrementar la fuerza policial en los barrios y aumentar las penas contra el crimen organizado. “Tenemos que atacar ese crimen organizado y ampliar drásticamente las penas que están asociadas a la delincuencia”, dijo el mandatario en su primera rendición de cuentas al Congreso.

Kast también prometió que, durante las próximas semanas, realizará operativos policiales en 50 barrios “contra los mercados ilícitos y el crimen organizado”.

José Antonio Kast, presidente de Chile

Marta González, una jubilada de 68 años, analizó: “Que se intervengan los barrios más complicados me parece necesario. Pero al mismo tiempo no es suficiente para mí (...) Los resultados son lo que importa”.

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Por otra parte, para cumplir su promesa de expulsar a 330.000 inmigrantes irregulares, Kast aseguró que intentará "fortalecer el control migratorio, la capacidad de expulsión efectiva y ampliar los plazos de retención” de indocumentados, que en la actualidad es de 5 días. También buscará incentivar “la salida voluntaria de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile”.

Rodrigo Espinoza, analista de la Universidad Diego Portales, le dijo a AFP que, aunque los anuncios sobre inmigración y seguridad “pueden tener una buena intención, se puede crear una gran brecha entre las expectativas ciudadanas y las reales capacidades que tiene el Estado chileno”.

HM/ML