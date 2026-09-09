Mercado Libre vuelve a la deuda global con bonos a 2036

MercadoLibre Inc. regresa a los mercados internacionales de deuda apenas por tercera vez, impulsando así la inversión en toda América Latina.

El gigante regional del comercio electrónico y las fintech, que opera en 18 países, está ofreciendo bonos en dólares con vencimiento en 2036 y un diferencial inicial de unos 160 puntos básicos sobre títulos comparables del Tesoro de EE.UU., según una persona familiarizada con la operación. Los fondos se destinarán a fines corporativos generales, dijo la fuente, que pidió no ser identificada porque la información aún no es pública.

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La operación sería la primera emisión de MercadoLibre desde diciembre y apenas la tercera en los mercados internacionales desde su debut global en 2021. Sus bonos con vencimiento en 2033 ofrecían el martes un rendimiento de alrededor del 5,7%, según datos recopilados por Bloomberg.

Según la fuente, Allen & Company, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley y Santander están gestionando la operación.

Los nuevos bonos tienen una calificación de BBB- por parte de Fitch Ratings y S&P Global Ratings, y de Baa3 por parte de Moody’s Ratings, el nivel más bajo de grado de inversión en las tres firmas.

Inversiones del gigante fintech

MercadoLibre ha estado invirtiendo en logística y en su negocio fintech Mercado Pago en América Latina. Sus ingresos repuntaron un 50% más que el año anterior, alcanzando los US$10.200 millones en el segundo trimestre, lo que supone su trigésimo trimestre consecutivo de crecimiento de ventas superior al 30%.

El sólido desempeño operativo de la compañía, su posición de liderazgo en el comercio electrónico latinoamericano y su sólida liquidez respaldan su perfil crediticio, según declaró Moody’s Ratings el martes. Sin embargo, la agencia calificadora advirtió: “Estas fortalezas se ven contrarrestadas por una menor rentabilidad a medida que la empresa acelera la inversión en logística, captación de clientes y su negocio de crédito, así como por los riesgos de financiación y calidad de los activos asociados al rápido crecimiento de las fintech”.