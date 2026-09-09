miércoles 09 de septiembre de 2026
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Inversiones

Mercado Libre vuelve a la deuda global con bonos a 2036

La operación sería la primera emisión de la empresa desde diciembre y apenas la tercera en los mercados internacionales desde su debut global en 2021.

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MercadoLibre Inc. regresa a los mercados internacionales de deuda apenas por tercera vez, impulsando así la inversión en toda América Latina.

El gigante regional del comercio electrónico y las fintech, que opera en 18 países, está ofreciendo bonos en dólares con vencimiento en 2036 y un diferencial inicial de unos 160 puntos básicos sobre títulos comparables del Tesoro de EE.UU., según una persona familiarizada con la operación. Los fondos se destinarán a fines corporativos generales, dijo la fuente, que pidió no ser identificada porque la información aún no es pública.

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La operación sería la primera emisión de MercadoLibre desde diciembre y apenas la tercera en los mercados internacionales desde su debut global en 2021. Sus bonos con vencimiento en 2033 ofrecían el martes un rendimiento de alrededor del 5,7%, según datos recopilados por Bloomberg.

Según la fuente, Allen & Company, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley y Santander están gestionando la operación.

Los nuevos bonos tienen una calificación de BBB- por parte de Fitch Ratings y S&P Global Ratings, y de Baa3 por parte de Moody’s Ratings, el nivel más bajo de grado de inversión en las tres firmas.

Mercado Libre 12082026

Inversiones del gigante fintech

MercadoLibre ha estado invirtiendo en logística y en su negocio fintech Mercado Pago en América Latina. Sus ingresos repuntaron un 50% más que el año anterior, alcanzando los US$10.200 millones en el segundo trimestre, lo que supone su trigésimo trimestre consecutivo de crecimiento de ventas superior al 30%.

El sólido desempeño operativo de la compañía, su posición de liderazgo en el comercio electrónico latinoamericano y su sólida liquidez respaldan su perfil crediticio, según declaró Moody’s Ratings el martes. Sin embargo, la agencia calificadora advirtió: “Estas fortalezas se ven contrarrestadas por una menor rentabilidad a medida que la empresa acelera la inversión en logística, captación de clientes y su negocio de crédito, así como por los riesgos de financiación y calidad de los activos asociados al rápido crecimiento de las fintech”.

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