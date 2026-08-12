En los últimos días, tras la presentación del balance correspondiente al primer semestre de 2026, se reabrió el debate sobre los beneficios fiscales que recibe Mercado Libre, la compañía fundada por Marcos Galperin, quien se desempeñó como CEO hasta 2025, y quedó bajo la lupa cuánto paga efectivamente en impuestos en la Argentina y cuánto reduce su carga tributaria por estar alcanzada por el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

Cayeron las acciones de Mercado Libre tras presentar los resultados del segundo trimestre

En ese período, la empresa contabilizó US$ 42 millones en beneficios fiscales, por debajo de los US$ 51 millones registrados en el mismo período del año anterior, mientras que sus balances no muestran, hasta el momento, un aumento sostenido de los incentivos durante el gobierno de Javier Milei.

La cifra, sin embargo, es sólo una parte de la discusión. La compañía sostiene desde hace años que los impuestos propios que paga en la Argentina son ampliamente superiores a los beneficios que recibe y en distintas comunicaciones públicas difundió cifras para respaldar ese argumento. El problema es que ese detalle no aparece abierto por impuesto en los estados financieros presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), por lo que no es posible reconstruir de manera independiente esos totales a partir de la información regulatoria de la empresa.

La discusión tiene, además, otras dos dimensiones. Por un lado, distinguir los impuestos que efectivamente soporta Mercado Libre de los miles de millones que recauda como agente de retención o percepción de sus usuarios y vendedores. Por otro, determinar si un régimen promocional que nació para desarrollar un sector estratégico sigue justificándose cuando entre sus beneficiarios aparecen compañías de la escala y rentabilidad que alcanzaron Mercado Libre y Globant.

Mercado Libre recibió US$ 42 millones: qué significa realmente

Los números aparecen en el Form 10-Q correspondiente al segundo trimestre de 2026 presentado por Mercado Libre ante la SEC.

Durante los primeros seis meses del año, la compañía reconoció US$ 29 millones de beneficio relacionado con el impuesto a las Ganancias y otros US$ 13 millones vinculados con la seguridad social. En conjunto, fueron US$ 42 millones.

La comparación interanual arroja una caída. En el primer semestre de 2025 habían sido US$ 37 millones por Ganancias y US$ 14 millones vinculados con seguridad social, unos US$ 51 millones en total.

Así, el beneficio se redujo en alrededor de US$ 9 millones, casi 18% interanual.

La forma en que está redactado el balance puede prestarse a confusión porque enumera consecutivamente cifras correspondientes a cuatro períodos diferentes.

Así lo advirtió Nicolás Passini, divulgador financiero y fundador de Finanzas Bajo Control, quien trabajó años atrás en Mercado Libre y aclaró que actualmente no mantiene ninguna vinculación comercial con la compañía.

Según explicó, el documento informa primero las cifras para los seis y tres meses terminados en junio de 2026 y luego las correspondientes a los mismos períodos de 2025. La interpretación puede comprobarse también con el efecto por acción informado por Mercado Libre y mediante el balance del primer trimestre.

“El beneficio bajó interanualmente, no subió”, resumió Passini.

¿Son US$ 42 millones que Mercado Libre dejó de pagar?

No exactamente. Los US$ 42 millones representan el valor de los beneficios fiscales reconocidos por la compañía, pero no equivalen a impuestos evadidos o impagos ni a una transferencia de US$ 42 millones desde el Tesoro hacia Mercado Libre.

“‘Dejar de pagar’ sugiere incumplimiento. Acá la empresa pagó exactamente lo que la ley le exige”, explicó Passini.

Para el especialista, la formulación más precisa es hablar de una “menor obligación tributaria por aplicación de un régimen promocional vigente”.

En términos generales, se trata de la ventaja tributaria que obtiene la compañía frente a lo que hubiera debido afrontar si no estuviera alcanzada por el régimen.

Además, los dos componentes funcionan de manera distinta. Los US$ 29 millones correspondientes a Ganancias reflejan una reducción de la obligación derivada del tratamiento especial. Los otros US$ 13 millones, vinculados con seguridad social, corresponden a un mecanismo de certificados o bonos de crédito fiscal asociados a determinadas contribuciones patronales, que pueden utilizarse para cancelar otros impuestos.

Por eso, resumir el dato afirmando que Mercado Libre simplemente “dejó de pagar US$ 42 millones” no describe con precisión el funcionamiento del beneficio.

¿Subsidio o gasto tributario?

También existe una diferencia entre un subsidio directo y el tratamiento que recibe la compañía. Para Passini, el concepto técnicamente más apropiado es “gasto tributario”.

“Un subsidio es una erogación: sale plata del presupuesto de gastos hacia la empresa. Un gasto tributario es una renuncia: el Estado deja de recaudar algo que podría recaudar”, explicó.

En ambos casos existe un impacto fiscal, pero el mecanismo es diferente. El Estado no giró US$ 42 millones a Mercado Libre, sino que la empresa accedió a una menor carga tributaria y a créditos fiscales por estar incluida en un régimen de promoción establecido por ley.

Cuánto dice pagar Mercado Libre en impuestos

Mercado Libre viene sosteniendo públicamente que la cantidad de impuestos propios que paga en la Argentina supera ampliamente los beneficios que obtiene del régimen promocional.

En 2023, por ejemplo, la compañía informó públicamente que había pagado US$ 1.475 millones en impuestos propios, además de aproximadamente US$ 1.900 millones que ingresó al fisco a través de impuestos retenidos o percibidos a terceros.

Para 2024 comunicó aproximadamente US$ 1.128 millones en impuestos propios, mientras que otros US$ 2.081 millones correspondieron a tributos recaudados de terceros.

Recientemente, la compañía difundió para 2025 una cifra de US$ 1.999 millones en impuestos propios pagados en la Argentina.

Esos números fueron informados por la propia Mercado Libre en sus comunicaciones públicas, pero el detalle necesario para reconstruir el monto de impuestos propios no aparece abierto de esa manera en sus estados financieros presentados ante la SEC. Por ese motivo, no es posible verificar a partir de los balances regulatorios cuánto corresponde a cada impuesto ni reproducir de manera independiente el cálculo realizado por la empresa.

Impuestos propios versus plata que recauda para el Estado

La diferencia es especialmente importante porque Mercado Libre ocupa, además, un rol relevante como agente de retención y percepción.

A través de sus operaciones puede cobrar impuestos correspondientes a vendedores, usuarios, empleados u otros terceros y posteriormente ingresarlos al fisco.

Ese dinero no puede considerarse automáticamente parte de la carga tributaria propia de la compañía. “El criterio es quién soporta económicamente el impuesto, no quién lo deposita”, explicó Passini.

Dentro de los tributos que pueden considerarse propios mencionó Ganancias, contribuciones patronales, Ingresos Brutos, impuesto a los débitos y créditos bancarios, tasas municipales y derechos de exportación de servicios.

En cambio, deben diferenciarse las retenciones y percepciones efectuadas a terceros y los aportes personales correspondientes a los trabajadores.

El IVA presenta una discusión adicional. Si bien la compañía puede ingresarlo al fisco, funciona mediante débitos y créditos fiscales y su peso económico termina trasladándose principalmente al consumidor final.

“Incluirlo en ‘cuánto paga la empresa’ es meter en la cuenta propia plata de los clientes”, sostuvo Passini.

Por eso, decir que una compañía “aportó” determinado monto total al Estado puede referirse tanto a impuestos efectivamente soportados por ella como a dinero que simplemente administró y transfirió al fisco en nombre de terceros.

Por qué no se pueden comparar directamente los US$ 42 millones con los US$ 1.999 millones

A primera vista, enfrentar los US$ 42 millones de beneficios con los US$ 1.999 millones de impuestos propios que Mercado Libre informó para 2025 podría llevar a concluir que la empresa paga decenas de veces más de lo que recibe.

Pero la comparación tiene varias limitaciones. La primera es temporal: los US$ 42 millones corresponden a seis meses de 2026, mientras que los US$ 1.999 millones informados por la compañía abarcan todo 2025.

La segunda es conceptual. El Régimen de Economía del Conocimiento genera beneficios específicamente vinculados con Ganancias y contribuciones patronales, mientras que la cifra de impuestos propios comunicada por la empresa reúne tributos nacionales, provinciales y municipales de distinta naturaleza.

“Son magnitudes distintas”, señaló Passini.

Para el especialista, la comparación más rigurosa sería determinar cuánto pagó Mercado Libre específicamente en Ganancias y cargas sociales y cuánto habría pagado por esos mismos conceptos sin estar incorporada al régimen.

“La comparación correcta sería contra la propia base: cuánto pagó de Ganancias y de cargas sociales, y cuánto habría pagado sin el régimen. Ese cociente sí dice algo. El otro funciona como argumento de dilución”, explicó.

El beneficio no nació con Milei

El Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento es anterior al actual Gobierno. La Ley 27.506 fue sancionada en 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, con una vigencia prevista hasta fines de 2029.

El esquema original contemplaba, entre otros incentivos, una alícuota reducida del 15% en Ganancias, ventajas vinculadas con las contribuciones patronales y estabilidad fiscal.

Sin embargo, el régimen sufrió una modificación sustancial en octubre de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, a través de la Ley 27.570.

La reforma eliminó la alícuota uniforme del 15% y estableció reducciones diferenciadas de Ganancias según el tamaño de las empresas: 60% para micro y pequeñas, 40% para medianas y 20% para grandes compañías.

También modificó los incentivos relacionados con las contribuciones patronales y estableció un esquema de bonos de crédito fiscal, además de introducir requisitos diferenciados según el tamaño de las empresas y mecanismos periódicos de revalidación.

Mercado Libre fue incorporada posteriormente al régimen y sus beneficios comenzaron a reconocerse con efectos desde 2020.

Por lo tanto, los incentivos que recibe actualmente la compañía no fueron creados por Milei y el esquema vigente fue, además, reformulado durante la gestión de Alberto Fernández.

Qué pasó con los beneficios durante el actual Gobierno

Los balances de Mercado Libre tampoco muestran un crecimiento sostenido desde el cambio de administración.

En 2022, la compañía contabilizó US$ 81 millones entre los beneficios vinculados con Ganancias y seguridad social. En 2023, último año completo del gobierno de Alberto Fernández, el monto aumentó hasta US$ 109 millones, compuesto por US$ 42 millones relacionados con Ganancias y US$ 67 millones con seguridad social.

Ya durante la presidencia de Milei, el total descendió a US$ 57 millones en 2024, con US$ 33 millones por Ganancias y US$ 24 millones por seguridad social.

En 2025 volvió a aumentar hasta US$ 81 millones, de los cuales US$ 64 millones correspondieron a Ganancias y US$ 17 millones a seguridad social.

Finalmente, durante el primer semestre de 2026, los beneficios sumaron US$ 42 millones, frente a los US$ 51 millones contabilizados en igual período de 2025.

En consecuencia, los datos disponibles no muestran una ampliación sostenida de los beneficios de Mercado Libre durante el gobierno de Milei.

Passini también señaló que durante la actual gestión no se produjo una reforma de fondo que incrementara los porcentajes centrales del régimen, aunque sí hubo modificaciones administrativas y cambios de menor alcance.

El debate de fondo: ¿Mercado Libre todavía necesita un régimen promocional?

Más allá de cuánto recibe y cuánto paga, existe una discusión distinta: si una compañía que alcanzó la escala actual de Mercado Libre debería continuar recibiendo beneficios creados para fomentar el desarrollo de una actividad estratégica.

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre.

El investigador del Conicet, Gustavo García Zanotti, puso el foco sobre los orígenes de las políticas de promoción del software en la Argentina.

“Está claro que cuando se legisló en 2004 en base a ese sector en particular, las empresas de este tipo eran más bien chicas y las leyes estaban pensadas justamente para que crezca el sector. Hoy por hoy se han creado los grandes tecnomagnates que no solo existen en Estados Unidos y en Europa, sino también en Argentina como Mercado Libre y Globant”, manifestó.

García Zanotti hizo referencia al régimen de promoción de la industria del software que precedió al actual esquema de Economía del Conocimiento. Aunque se trata de normas diferentes, planteó una discusión sobre cómo evolucionaron las empresas beneficiadas desde que comenzaron estas políticas de incentivo.

En ese sentido, consideró necesario comenzar a cuestionar por qué grandes compañías continúan pagando menos impuestos a través de regímenes promocionales al mismo tiempo que registran ganancias millonarias.

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La pregunta es si los beneficios que tienen sentido durante la etapa de desarrollo de una industria deben mantenerse bajo los mismos parámetros cuando algunas de las empresas alcanzan una escala considerable.

Por su parte, Passini considera que el tamaño de la empresa por sí solo no resuelve la discusión. “Mercado Libre es al mismo tiempo un contribuyente muy grande y un beneficiario muy grande de un régimen promocional. Las dos cosas son ciertas y no se cancelan entre sí”, sostuvo.

El hecho de pagar una cantidad elevada de impuestos no significa que la compañía no reciba un beneficio fiscal. Pero acceder a un régimen promocional tampoco implica automáticamente que se trate de una empresa sostenida por el Estado.

Para el especialista, el criterio para juzgar la política debería ser otro: qué recibe la economía a cambio de la recaudación que el Estado resigna.

“Si lo cumple, la renuncia fiscal es una inversión con retorno. Si no, es un costo sin contraparte”, sintetizó.

La evaluación debería considerar variables como empleo calificado, inversión, exportaciones de servicios y desarrollo de actividades tecnológicas.

FN/LR