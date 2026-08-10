"La recaudación de II.BB indica que la caída de consumo se parece más a la que informa CAME que al aumento de Mercado Libre"

Los datos de recaudación de la Ciudad de Buenos Aires ofrecen una señal concreta sobre uno de los interrogantes centrales de la economía actual: qué está pasando realmente con el consumo. Mientras distintas mediciones muestran resultados contrapuestos, la evolución de los Ingresos Brutos permite observar el comportamiento de las operaciones comerciales desde otra perspectiva y detectar una caída que se mantiene en términos reales.

En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Jorge Fontevecchia conversó con Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la inflación porteña, la actividad económica y el comportamiento de los consumidores. Arengo explicó qué muestran los datos de recaudación y sostuvo que, en la Ciudad, estos números se encuentran más cerca de la caída registrada por CAME que del crecimiento de ventas informado por Mercado Libre.

Gustavo Arengo es un contador público graduado de la Universidad Nacional del Nordeste. Posee maestrías en Administración de Negocios y en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella. Se desempeña como ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asumió su cargo en diciembre de 2023, bajo la gestión del actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Previamente fue subsecretario de Hacienda de la Ciudad entre 2019 y 2023.

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Gustavo, muy buenos días. Jorge Fontevecchia te saluda. Teníamos mucho interés en hablar con vos. Si bien la cuestión estadística es un área de un departamento específico, finalmente el registro de 2,9% de inflación el mes pasado en la Ciudad de Buenos Aires es el resultado de cuestiones económicas que construyen ese registro. El primer argumento tiene que ver con las vacaciones de invierno, que generaron movimientos de precios. Mi pregunta es si tu experiencia, no solo como ministro de Economía de la Ciudad, sino como secretario de Hacienda —o sea, vos tenés casi una década de experiencia en ese sentido—, todas las vacaciones de invierno generan un aumento de índices de inflación en la Ciudad de tal magnitud.

Buen día, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Si nosotros miramos la historia de los índices, siempre el mes de julio está por arriba de los meses anteriores por cuestiones estacionales. Mismo en este caso, todo lo que tiene que ver con gastronomía, hotelería, recreación, vino un poco por arriba. Mismo si nosotros nos remitimos al año pasado, fue de 2,6%, cuando el indicador nacional fue de 1,9%. Hay cierta diferencia. Lo que sí se puede ver en este indicador, aparte de los estacionales, que estuvo cerca del 11%, es que la inflación núcleo, que es la que se mide despejando un poco los estacionales y los índices regulados, también vino un poco por arriba de los meses previos, pero no con este diferencial del índice. Venía cerca de 1,8%, 1,9%, y el índice núcleo estuvo en 2,2%. Esto implica cierta pequeña reversión de esta desinflación que se venía viendo estos últimos meses.

O sea, dos cosas se pueden inferir. Una especie de regla de tres simple: si el año pasado se produjo lo que vos contabas, este año la inflación tendría que ser 2,2% a nivel nacional o algo así parecido. De cualquier forma, un poco arriba de lo que fue el mes anterior, porque vos marcabas de la inflación núcleo. ¿Y a qué atribuís que la inflación que no es estacional aumente respecto del mes anterior?

Bueno, ahí lo que vemos nosotros es que sigue habiendo cierto comportamiento inercial de la actividad económica, porque el tipo de cambio, que es uno de los indicadores y que te genera movimiento de precios, se mantuvo estable durante el mes de julio, a diferencia del mes de junio, que había tenido algún movimiento de 5%. Estuvo casi en el doble la inflación en el mes de junio. En julio quedó estable, pero hay ciertos comportamientos de la economía inerciales que se vienen replicando. Y en este caso, por ejemplo, los salarios, que vienen con cierto delay de la inflación, eso genera que mejore un poco el salario real, pero obviamente también genera esa inercia para adelante en la inflación general. Eso es lo que estamos viendo ahora.

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Gustavo, recuerdo siempre que el ministro, el exministro de Economía de la Nación, siendo ministro, él planteaba que había un punto a partir del cual la recesión, que normalmente frena el crecimiento de la inflación —o sea, la recesión es una de las herramientas que se utiliza para bajar la inflación—, pasado cierto punto, como en el caso de impuestos, la curva de Laffer, que pasado cierto punto uno recauda menos, pasado cierto punto baja menos. Porque él planteaba lo siguiente, que me resulta de sentido común: en la medida que bajan las unidades, el costo fijo se divide por menos unidades. Entonces, la famosa relación de P por Q, pasado cierto punto, bueno, la persona tiene que aumentar el precio, aunque no le aumenten los costos, simplemente porque le baja la cantidad de consumidores, hasta que, obviamente, llegue un momento que no sea competitivo y quiebre. ¿Puede haber un componente también de resistencia a la baja de la inflación en el hecho de que la propia reducción del consumo produce un límite a los productores de bienes y servicios por su costo fijo?

O sea, puede ser. Claramente es multicausal la inflación, no solamente tiene componentes monetarios y, sobre todo, en un contexto en el cual tuvimos un punto de partida muy alto, inflacionario, en 2023, por arriba del 200%, que eso permitió, con algunas medidas del Gobierno nacional y reduciéndolo, creo que fuertemente. Pero hoy lo que vemos es que el impacto inflacionario en 2026 va a ser muy similar al del 2025 y creemos que, particularmente, eso puede ser una de las causas también, Jorge. Nosotros vemos esta desaceleración del consumo. Eso lo vemos un poco en la región nuestra de la Ciudad de Buenos Aires. Ha tenido caídas de Ingresos Brutos cercanas al 10% durante cuatro meses consecutivos. Ahora, este último mes, en el mes de julio, se atenuó un poco esa caída y fue más cerca del 5%. Pero estos indicadores de baja de consumo, que mencionaste recién, claramente después tienen cierto impacto para poder sostener la ecuación económica-financiera de las empresas.

Vos te adelantaste a la pregunta que iba a hacer, que tiene que ver con el consumo. Hay una disputa entre CAME, que marca una caída de ventas, y, por el otro lado, el dueño de Mercado Libre, que dice que quizás, como no se está midiendo la compra que se hace a través de aplicaciones digitales, marcó que Mercado Libre había aumentado 38% en el último trimestre las ventas. Ingresos Brutos, intuyo, los pagan tanto los locales como las operaciones que son digitales. En ese sentido, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, ¿se podría decir que, aun sumando las operaciones digitales, el consumo baja?

Así es Jorge, nosotros, en nuestro caso, si de alguna forma los números de la recaudación tuviesen que meterse en esta disputa, está más cercano a los números que plantea CAME, porque lo que vemos es que la base imponible y el impuesto determinado, específicamente en el consumo, vienen cayendo en términos reales. Y está también un poco relacionado, en nuestro caso, cuando vemos indicadores, sobre todo de consumo masivo, consumo en supermercados y consumos en shoppings, tienen más correlación con la recaudación en niveles de caída. Y eso lo venimos evaluando hace más de un año, que sigue esa proyección.

Gustavo, y cuando vos hablás con tus colegas, los ministros de las distintas provincias, ¿encontrás que la Ciudad de Buenos Aires es un microclima particular o que es algo que se repite con pequeñas diferencias, pero en todo el país? O en casi todo el país.

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Yo lo que veo es que esto se repite, sobre todo en los grandes centros de consumo, Jorge. Sí, es verdad que hay algunas provincias que gran parte de los sectores que impactan en la actividad económica son de los sectores que llamamos ganadores, que representan por ahí el 15% del Producto Bruto a nivel nacional y que hoy están creciendo arriba del 10%. Entre ellos, Energía, Minería, Agro. En nuestro caso, en el sector financiero, la Ciudad de Buenos Aires fue el que vino creciendo a tasas por arriba de la media. Pero en aquellos grandes centros de consumo, que por ahí estos sectores no tienen gran impacto, son aquellos que se ven con cierta caída de la actividad económica y también de la recaudación. Pero muchos de los ministros, sobre todo en las grandes provincias, tienen situaciones muy parecidas a la que estamos viviendo hoy en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA.

Imaginaba. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tenerte cerca. Es el primero que consultamos, por tener el índice anticipado. Vamos a golpear tu puerta para encontrar una explicación y fue realmente muy didáctico. Muchísimas gracias y te mandamos un saludo fraterno.

Muchísimas gracias por la invitación, Jorge, a todo tu equipo. Hasta luego.

LMM/MSS