La tensión entre Argentina y Brasil llega al comercio: qué está pasando con las exportaciones

La relación comercial entre Argentina y Brasil atraviesa un escenario de mayor tensión, con una caída de las exportaciones brasileñas hacia el mercado argentino mientras las ventas argentinas al país vecino muestran un comportamiento diferente. En diálogo con +Perfil, De la Fuente señaló: “En los seis meses el vínculo, la frialdad del vínculo político fue acompañada por el económico”.

Según explicó el periodista, las exportaciones brasileñas hacia Argentina vienen retrocediendo entre un 13% y un 15% en los últimos meses, mientras que las argentinas hacia Brasil registran un crecimiento de entre 4% y 5%. El escenario se suma a las dificultades que enfrenta Brasil para colocar sus productos en otros mercados.

La industria automotriz, en el centro de la disputa

Uno de los sectores más afectados por esta dinámica es el automotor, un área históricamente estratégica para el intercambio bilateral dentro del Mercosur. “Siempre automóviles y piezas de automóviles”, explicó De la Fuente al ser consultado por los principales rubros afectados.

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El periodista también puso el foco en la creciente presencia de China en el mercado argentino y su impacto sobre la industria brasileña. “No te olvides que le dio un cupo de 50.000 autos con cero tasa”, sostuvo, al señalar que el ingreso de vehículos chinos genera una competencia directa para uno de los principales productos que Brasil exporta a la Argentina.

En ese sentido, planteó que la situación no puede explicarse únicamente por el enfriamiento de la economía argentina. “Siempre desde acá, desde Brasil, se dice que es un poco el enfriamiento de la economía argentina, pero también está el calentamiento de la economía argentina con China”, afirmó.

China y el futuro del vínculo bilateral

Para De la Fuente, el avance comercial de China es uno de los factores que exceden la coyuntura política entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. “Yo creo que no sé si va a influir mucho porque creo que la economía va por otro lado de la política”, sostuvo al ser consultado sobre las elecciones brasileñas y su posible impacto en la relación bilateral.

Sin embargo, remarcó que el factor chino será determinante para el futuro del comercio regional: “Lo que sí es esto de China y de cómo está entrando en los diferentes mercados, tanto acá como en Argentina”.

Así, mientras la relación política entre Argentina y Brasil atraviesa un período de frialdad, el comercio bilateral enfrenta desafíos vinculados al desempeño de ambas economías, la industria automotriz y el avance de nuevos competidores. Brasil continúa siendo el principal socio comercial de Argentina, aunque el vínculo atraviesa una etapa de creciente tensión.