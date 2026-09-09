El Tesoro de Estados Unidos triplicó el tamaño inicial de su próxima recompra de deuda pública de largo plazo, en un anuncio que fue recibido con decepción por los inversionistas.

El Departamento del Tesoro anunció que comprará hasta US$6.000 millones de títulos en circulación con vencimientos en el tramo de 10 a 20 años. Es la primera operación de este tipo bajo un programa ampliado de recompras que pone de relieve la determinación del secretario Scott Bessent de contener el reciente aumento de los costos de financiamiento.

Bessent puso a la Argentina como ejemplo del uso del poder financiero de EE.UU. y defendió la estrategia de Trump

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La nueva cifra triplica los US$2.000 millones comunicados inicialmente. Los Treasuries ampliaron las pérdidas que registraban antes del anuncio, y el rendimiento de los bonos a 10 años subió unos cinco puntos básicos, al 4,83%, a las 11:35 a.m. en Nueva York, su nivel más alto desde 2023.

Los operadores habían elevado sus previsiones para la operación de recompra del jueves después de que Bessent destacara públicamente la posibilidad de realizar compras por más de US$4.000 millones. El secretario del Tesoro reiteró el martes que, si bien no puede alterar el precio de “equilibrio” de los Treasuries, su objetivo es moderar los movimientos y evitar que se afiance una narrativa perjudicial en el mayor mercado de bonos del mundo.

“Triplicaron el monto, pero el mercado lo está interpretando como una decepción porque no es el shock y pavor” que querían los inversionistas, señaló Steven Zeng, estratega de Deutsche Bank AG. “Es como si el Tesoro hubiera creado este monstruo que ahora tiene que seguir alimentando”.

Por ahora, el departamento no ofreció más detalles en sus directrices sobre las recompras posteriores al jueves. El Tesoro señaló que el volumen máximo de compra para las otras seis recompras programadas de Treasuries nominales a largo plazo en el actual trimestre fiscal será igual o superior a US$4.000 millones. Esto coincide con el texto del sorpresivo anuncio original del Tesoro del 19 de agosto, cuando dijo que “al menos duplicaría” el volumen de las operaciones, que previamente se había previsto en US$2.000 millones cada una.

Los rendimientos cayeron tras el anuncio inicial del plan el mes pasado, pero posteriormente revirtieron el movimiento.

En agosto, cuando los rendimientos a 30 años alcanzaron su nivel más alto desde 2007, los mercados estuvieron impulsados por preocupaciones de que “Estados Unidos no podrá pagar su deuda. Era absurdo, pero de alguna manera se convirtió en la narrativa dominante”, afirmó Bessent en un evento en Texas. Por separado, ha señalado que las recompras buscan aumentar la liquidez. Estas permitirán a bancos y otras instituciones desprenderse de títulos más difíciles de negociar para luego aumentar su participación en las subastas de nueva deuda, dijo la semana pasada.

Bessent “activista”

“Scott ha adoptado sin duda un modelo muy activista como secretario del Tesoro”, señaló Krishna Guha, responsable de economía de Evercore ISI, antes del anuncio del miércoles. “Es tácticamente muy hábil para decidir cuándo y cómo sorprender y mover los mercados, y ha tenido cierto éxito en el corto plazo”.

Guha, quien anteriormente trabajó en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, señaló que “el desafío siempre es determinar si el impacto de este tipo de intervenciones puede sostenerse sin cambios más profundos en los fundamentos”.

El monto máximo de la operación de recompra no significa que el Tesoro necesariamente vaya a adquirir esa cantidad de títulos. Sin embargo, en las recompras de deuda nominal a largo plazo, el departamento suele comprar el monto completo y solo en dos de las 52 operaciones realizadas desde que el programa fue reintroducido en 2024 no lo hizo.

La ampliación del programa de recompras de deuda a largo plazo anunciada por Bessent el mes pasado sorprendió a los inversionistas porque se dio a conocer fuera del calendario trimestral de anuncios del Tesoro. Esto ha alimentado las conversaciones sobre un nuevo estilo más activista de gestión de la deuda estadounidense, en contraste con el principio de larga data del departamento de ser “regular y predecible”.

Preocupación por los rendimientos

Inversionistas y analistas han interpretado la ampliación de las recompras como un reflejo de la inquietud de la administración Trump por el aumento de los costos de financiamiento a largo plazo, a pocas semanas de las elecciones legislativas de noviembre. El alza de los rendimientos de los Treasuries ha llevado las tasas hipotecarias estadounidenses a su nivel más alto en más de un año.

Bessent ha descrito el esfuerzo como un “Twist del Tesoro”, en referencia a las Operaciones Twist de la Fed, que buscaban reducir los costos de financiamiento de largo plazo.

“Me estoy asegurando de que no se produzca un resultado adverso grave y de gran magnitud”, afirmó en una entrevista con Newsmax el 1 de septiembre.