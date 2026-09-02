El ministro de Economía, Luis Caputo cosechó apoyos al programa económico que lleva adelante el gobierno en su paso por el G20, y aseguró que el gobierno cumplirá con las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tras su participación en el G20 de Finanzas en Carolina del Norte, el funcionario destacó las reuniones que mantuvo con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Standard and Poor’s subió la nota de la Ciudad de Buenos Aires a “AAA”, la máxima calificación en la escala nacional

En conversaciones con el portal Infobae, Caputo sostuvo que el Gobierno llegará sin inconvenientes a la próxima revisión del acuerdo con el organismo.

“Vamos a estar cumpliendo las metas sin problemas”, afirmó al ser consultado específicamente por los objetivos del programa, entre ellos la meta fiscal y la evolución de la recaudación. Según el ministro, los ingresos tributarios “están levantando” y la mejora registrada durante los últimos dos meses permite mantener la expectativa de cumplimiento.

“Realmente ellos no tienen ninguna preocupación. En Estados Unidos son mucho más optimistas, desde el Tesoro y el Fondo”, afirmó Caputo.

Argentina se transformó en un “leading case”

Durante su balance de la cumbre, Caputo aseguró además que Argentina se transformó en un “leading case”, es decir, un caso testigo para otros países que enfrentan desequilibrios fiscales. Según explicó, varios gobiernos reconocen el problema del déficit, pero no se animan a avanzar con un ajuste de la magnitud del aplicado por la administración de Javier Milei. El ministro destacó especialmente que el proceso argentino, de acuerdo con su evaluación, logró combinar el ajuste de las cuentas públicas con crecimiento económico.

En ese marco, también buscó relativizar las preocupaciones que podrían existir en Washington sobre la evolución de la economía argentina. Caputo afirmó que ni desde el Tesoro estadounidense ni desde el FMI le plantearon cuestionamientos por la inflación, el crecimiento, el déficit o la morosidad crediticia. “No, cero. Créeme, ni siquiera una pregunta, nada”, sostuvo al ser consultado específicamente sobre los créditos en mora.

El ministro remarcó que percibió “optimismo” tanto en el Tesoro como en el Fondo respecto del rumbo económico argentino y sostuvo que Georgieva y su equipo siguen de cerca la implementación del programa. “Siempre nos ponen como ejemplo. Realmente ellos no tienen ninguna preocupación por la Argentina”, afirmó.

La relación con Washington y el respaldo de Bessent

La relación con Washington también ocupó un lugar central en la agenda. Caputo calificó como “buenísima” su reunión con Bessent y señaló que, además de conversar sobre la situación argentina, aprovechó el encuentro para intercambiar opiniones sobre la coyuntura internacional, la geopolítica y el impacto del conflicto en Medio Oriente.

El respaldo de Bessent fue uno de los principales puntos que Caputo se llevó de la reunión del G20. Según relató, el funcionario estadounidense volvió a destacar el programa de ajuste argentino y el liderazgo de Milei, incluso durante una cena en la que participaron autoridades de otros países y referentes del sector privado. Caputo interpretó esas expresiones como una señal de que el proceso argentino despierta interés entre los principales actores económicos internacionales.

El funcionario también resaltó el formato de la reunión del G20, que incluyó por primera vez una participación más activa del sector privado, y sostuvo que los debates sobre crecimiento, inteligencia artificial y regulación permitieron poner en perspectiva las medidas adoptadas por la Argentina.

FN/fl