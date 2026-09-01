Tras elogiarlo públicamente, Bessent se reunió con Caputo para profundizar la alianza bilateral

En el marco del G20 de Finanzas, el ministro de Economía Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, se reunieron en el hotel Ommi Grove Park Inn para profundizar la alianza estratégica entre Donald Trump y Javier Milei y analizar el contexto internacional.

Previo a la reunión con Caputo, Bessent elogió el programa de ajuste de Milei

En un encuentro a puerta cerradas que duró aproximadamente unos 20 minutos, Caputo aprovechó la oportunidad para conocer qué piensa la administración republicana sobre la crisis en Medio Oriente y su impacto geopolítico, a la vez que analizaron el impacto de la relación entre ambos países y las oportunidades que se presentan en el horizonte. Fue la primera reunión formal entre ambos desde el auxilio financiero de octubre de 2025.

La delegación argentina en el G20 también estuvo integrada por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Previo a la reunión con Caputo, Bessent elogió el programa de ajuste de Milei

La reunión entre ambos funcionarios fue precedida por un elogio contundente del secretario del Tesoro al plan de ajuste de la Argentina.

Fue antes que comenzara la sesión final del G20 de Finanzas, que tuvo como eje de debate la crisis en Medio Oriente, la cadena de suministros, la inteligencia artificial y la inflación mundial. Allí, Bessent comentó que la “Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”, en diálogo con el analista Larry Kudlow.

“Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes —que antes se inclinaban por la izquierda— le dieron su apoyo. Así que, como usted mencionó, estamos viendo cambios en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares”, agregó.

En esa línea, el secretario del Tesoro de Estados Unidos aseguró que “la derecha está surgiendo en América Latina” mientras “el socialismo está colapsando”. Según difundió el periodista Eric Daugherty, Bessent calificó a Milei como “un gran aliado” y puso a la Argentina como ejemplo de un proceso de reformas que, a su juicio, está generando resultados.

“Fue liderado por Argentina y las reformas allí. Todos dijeron que no se podía hacer. Y ahora estamos viendo que la inflación bajó, el cambio en las circunstancias económicas”, sostuvo Bessent, quien volvió a remarcar la caída de la inflación y la transformación de las condiciones económicas del país como parte de los argumentos para defender el modelo impulsado por Milei.

En ese momento, a pocos metros de Bessent, en el Pabellón Seely del hotel Ommi Park ya estaba sentado Caputo con el resto del equipo económico local, y detrás Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del FMI.

FN/ML