Bessent acusa a China de bloquear comunicado conjunto del G20

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que China impidió que el Grupo de los 20 emitiera un comunicado conjunto tras una reunión de ministros de Finanzas y autoridades de bancos centrales realizada esta semana, por una disputa sobre su enorme superávit comercial.

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“El país con el mayor e insostenible superávit de cuenta corriente del mundo, la República Popular China, fue quien se opuso”, dijo Bessent el martes en una conferencia de prensa durante la reunión del G20 en Asheville, Carolina del Norte. “No es sostenible que economías que no se basan en el mercado sigan inundando al mundo con exportaciones baratas”.

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China no respondió directamente a los comentarios de Bessent en un comunicado publicado el miércoles, pero dijo que “todas las partes deberían tener una visión integral, objetiva y equilibrada sobre los desequilibrios globales, y resolver de raíz los problemas de deuda de los países en desarrollo mediante el desarrollo”.

“Los miembros del G20 deberían proteger el libre comercio, promover una globalización económica inclusiva y amplia, y crear condiciones favorables para el comercio internacional y los flujos de capital”, dijo el viceministro de Finanzas chino, Liao Min.

Desde que surgieron diferencias dentro del G20 por la invasión rusa de Ucrania en 2022, el grupo ha dejado de emitir con frecuencia los comunicados conjuntos que eran habituales. Esta vez, en su lugar, se publicó una declaración de la presidencia.

“Los países con superávits externos excesivos y persistentes deberían eliminar las distorsiones que frenan el consumo interno y generan una dependencia excesiva de las exportaciones para crecer”, señaló la declaración de la presidencia del G20 publicada por el Tesoro de EE.UU. “Estas políticas y prácticas perjudican a los mercados globales, regionales y nacionales, y aumentan la dependencia económica”.

El Departamento del Tesoro publicó la declaración de la presidencia poco después de las palabras de Bessent. El documento señaló que China se opuso a párrafos sobre la libre circulación de buques por el estrecho de Ormuz, la creación de un grupo de trabajo para estudiar y reducir los desequilibrios comerciales, las facultades del FMI para vigilar esos desequilibrios y medidas relacionadas con la reestructuración de deuda.

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Bessent dijo que 19 miembros del G20 respaldaron la declaración de la presidencia, incluida Rusia.

El respaldo de Rusia contrasta con la postura previa de Pekín, que se había negado a sumarse a otros miembros del G20 en declaraciones para condenar la guerra de Vladímir Putin en Ucrania. Bessent se reunió con el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, al margen del encuentro de Asheville, en un inusual contacto de alto nivel entre los equipos económicos de ambos países.

La última vez que una reunión de ministros de Finanzas y autoridades de bancos centrales del G20 emitió un comunicado fue en julio de 2025 en Durban, Sudáfrica. Ese documento mencionó el comercio solo brevemente y señaló que “todos los desequilibrios excesivos” debían ser analizados con mayor profundidad por el FMI y abordados mediante reformas en cada país y coordinación internacional.

Conversaciones con China

China registró un superávit comercial récord de US$1,2 billones en 2025, un aumento de 20% frente al año anterior, y Bessent convirtió el tema en uno de los principales puntos de la cumbre. EE.UU. registró un déficit comercial de unos US$200.000 millones con China el año pasado, según datos de la Oficina de Análisis Económico.

Bessent dijo que tuvo algunos intercambios “limitados” sobre inteligencia artificial con representantes de China en el G20 y señaló que su principal interlocutor, el viceprimer ministro He Lifeng, no asistió a la reunión. Bessent señaló que esperaba que la IA fuera uno de los temas cuando el presidente Xi Jinping se reúna con Donald Trump este mes.

El secretario del Tesoro también dijo que espera que el fuerte aumento del gasto de capital en IA impulse la productividad y ayude a reducir la inflación. “Supongo que en los próximos seis meses comenzaremos a ver los beneficios de eso”, dijo.

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Medidas sobre Irán

El Tesoro también ha asumido un papel central en la guerra de EE.UU. con Irán. La semana pasada, Bessent anunció planes para aislar aún más a Irán en el plano económico. Durante el G20, dijo que habló con Rusia y China sobre posibles medidas económicas contra Irán.

Bessent dijo que EE.UU. y China coinciden en que es importante mantener abierto el estrecho de Ormuz. Sus comentarios se produjeron después de que EE.UU. e Irán intercambiaran ataques a comienzos de la semana.

GZ