Bessent puso a la Argentina como ejemplo del uso del poder financiero de EE.UU. y defendió la estrategia de Trump

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, puso a la Argentina como ejemplo de cómo Washington puede utilizar su poder financiero para alcanzar objetivos de política exterior y fortalecer alianzas en la región. El funcionario de Donald Trump destacó el respaldo brindado al Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la administración estadounidense tiene como objetivo construir aliados en el hemisferio occidental.

El Gobierno revalida el apoyo financiero de Scott Bessent en la previa de una elección complicada para EE.UU. y sobreactúa contra China

“Creo que puedo utilizar el balance de Estados Unidos para la política exterior”, afirmó Bessent durante una presentación en la Cox School of Business de la Southern Methodist University, en Texas. En ese marco, explicó que uno de los objetivos de Washington es “crear aliados en el hemisferio occidental” y señaló: “Argentina era la principal candidata para eso”, al remarcar que, a su criterio, el Gobierno de Milei tenía políticas sólidas.

La definición supone un reconocimiento poco habitual y explícito de que los recursos financieros de Estados Unidos pueden ser utilizados como una herramienta de política exterior, incluso para influir sobre situaciones económicas y políticas de otros países. Reuters señaló que los dichos de Bessent constituyen una admisión abierta de esa estrategia por parte de la administración Trump.

El respaldo financiero de Estados Unidos a Milei

La referencia de Bessent apunta directamente al paquete de asistencia financiera que Estados Unidos otorgó a la Argentina en 2025, en un momento de fuerte tensión cambiaria y en la previa de las elecciones legislativas de medio término.

En octubre de ese año, el Banco Central y el Tesoro de Estados Unidos acordaron un swap de monedas por US$ 20.000 millones, una herramienta destinada a contribuir a la estabilidad financiera del país. La línea fue activada y la Argentina utilizó algo más de US$ 2.500 millones, que luego fueron cancelados.

El respaldo estadounidense se produjo en paralelo con una fuerte señal política de Trump hacia Milei. Además del swap, el Tesoro había planteado alternativas de apoyo para contener la presión sobre el peso y los mercados argentinos, en un contexto en el que el Gobierno buscaba atravesar la volatilidad previa a los comicios.

Con sus nuevas declaraciones, Bessent ubicó aquella asistencia dentro de una estrategia más amplia: utilizar la capacidad financiera estadounidense para consolidar alianzas políticas y económicas en América Latina.

Argentina, en el centro de la estrategia de Washington

Bessent sostuvo que el caso argentino fue especialmente atractivo para la administración Trump porque consideraba que las políticas implementadas por Milei eran consistentes con los objetivos de Washington.

La definición llega además en un contexto de mayor acercamiento entre ambos gobiernos. En los últimos días, Bessent volvió a elogiar las reformas implementadas por Milei y afirmó que la Argentina está “liderando la oportunidad histórica en el hemisferio occidental”.

FN