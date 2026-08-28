Comandante de EE.UU. afirma que las rutas marítimas del estrecho de Ormuz están abiertas

El máximo comandante de EE.UU. para Medio Oriente dijo que las fuerzas estadounidenses eliminaron minas iraníes del estrecho de Ormuz, después de que aliados de Washington expresaran dudas sobre afirmaciones similares del presidente Donald Trump.

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El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de EE.UU., dijo en un video de tres minutos y medio publicado el jueves por la noche que “durante los últimos meses, nuestras fuerzas despejaron de minas meticulosa y discretamente” las rutas marítimas internacionales. Las operaciones estuvieron a cargo de buzos de la Armada y miembros de los SEAL, además de aeronaves.

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“Las condiciones fueron difíciles y peligrosas, por decir lo menos, pero cumplimos la misión”, agregó Cooper en el video, que incluyó un mapa detallado y un diagrama. “En resumen, hoy las rutas marítimas internacionales están abiertas y el impulso está aumentando”.

Sin embargo, aliados de EE.UU. han advertido en privado que probablemente aún quedan minas en el estrecho, una ruta clave para el transporte de petróleo, gas natural y fertilizantes de Medio Oriente. Los peligros que representan las minas y los ataques contra buques comerciales han reducido drásticamente el tráfico marítimo por el estrecho desde que EE.UU. e Israel iniciaron la guerra con Irán a fines de febrero.

Es probable que EE.UU. haya logrado algunos avances, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque hablaban de evaluaciones internas. Sin embargo, consideran que las operaciones no han eliminado todas las entre 80 y 150 minas que se estima fueron colocadas por los iraníes.

Funcionarios estadounidenses rechazaron esa evaluación. Una persona familiarizada con la posición de EE.UU., que también pidió no ser identificada, dijo que esas cifras estaban desactualizadas.

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El miércoles, Trump calificó a Ormuz —que conecta el golfo Pérsico con los mercados mundiales— como “un estrecho plenamente operativo”, al tiempo que reiteró que ya no quedan minas.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que EE.UU. había facilitado el paso de 130 millones de barriles de petróleo por Ormuz durante los últimos 14 días, según una publicación en X. Bessent encabeza un esfuerzo para tratar de aislar la economía iraní mediante una oleada de sanciones y restricciones con el objetivo de forzar la capitulación de Teherán.

La República Islámica ha insistido durante todo el conflicto en que controla el estrecho, y la situación de la vía marítima ha sido uno de los principales puntos de fricción en las intermitentes conversaciones con EE.UU. Antes esta semana, las fuerzas armadas iraníes dijeron que alcanzaron con Omán un acuerdo para compartir ingresos en Ormuz. El país se encuentra en el extremo sur de la estratégica vía marítima.

GZ