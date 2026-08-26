Irán y Omán acuerdan marco “provisional” para reabrir el estrecho de Ormuz

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y su homólogo omaní, Badr Albusaidi, analizaron un “marco provisional” para reanudar la navegación por el estrecho de Ormuz, según un comunicado conjunto difundido por la Agencia de Noticias de Omán, en momentos que ambos países avanzan en sus conversaciones sobre el tránsito por esta estratégica vía marítima.

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La iniciativa contempla un “corredor marítimo conjunto temporal” y un proyecto para retirar minas y restablecer la navegación segura por la zona, según el comunicado.

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Las conversaciones técnicas continuarán con el objetivo de acordar un corredor marítimo permanente y definir la futura administración del estrecho, además de establecer mecanismos para intercambiar información, gestionar el tráfico y prestar servicios marítimos y de seguridad, según el comunicado.

El estrecho de Ormuz, por donde antes transitaba cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, permanece prácticamente cerrado desde marzo, cuando Irán bloqueó la vía marítima tras los ataques de EE.UU. e Israel del 28 de febrero que causaron la muerte del líder supremo Ali Khamenei.

Irán y Omán celebrarán nuevas conversaciones para “negociar una nueva ruta permanente en un plazo de 30 a 60 días” para el transporte marítimo por esta vital vía, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, según la agencia semioficial Tasnim. No precisó cuándo comenzará la próxima fase de las negociaciones.

El martes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que la Marina estadounidense había retirado las minas del estrecho para facilitar la reanudación del tráfico marítimo. El anuncio en redes sociales se produjo un día después de que EE.UU. impusiera nuevas sanciones para desalentar los vínculos económicos y financieros con Irán y aumentar la presión sobre Teherán.

“Irán ha sido notificado de que cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de inmediato y de manera sistemática”, dijo Trump.

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Trump no presentó pruebas que respaldaran su afirmación de que el estrecho había quedado libre de minas, algo que ya había sostenido anteriormente. Funcionarios europeos han expresado escepticismo en el pasado, dada la complejidad y el tiempo que requiere retirar minas.

Teherán había señalado anteriormente que se concentra exclusivamente en las conversaciones con Omán, el otro Estado ribereño del estrecho de Ormuz, y sostiene que esas negociaciones son independientes de las conversaciones estancadas con Washington.

Sin embargo, el martes surgieron indicios de que otros países de la región podrían sumarse a las negociaciones. Irán y Omán “enfatizaron la importancia de celebrar conversaciones conjuntas con los países de la región que bordean las aguas del golfo Pérsico”, según el comunicado. Albusaidi dijo en redes sociales que las conversaciones con socios regionales “se llevarán a cabo en apoyo de la paz y la cooperación, la estabilidad y la libertad de navegación”.

Un acuerdo para facilitar el tráfico por el estrecho podría ayudar a reactivar las conversaciones entre Irán y EE.UU., tras el acuerdo de paz provisional de 60 días firmado en junio para negociar un fin permanente del conflicto. Ese plazo venció a mediados de agosto.

Teherán afirma que la reanudación de las conversaciones depende de que Washington respete los términos del acuerdo y acusa a EE.UU. de incumplirlo al alentar a los barcos a utilizar rutas alternativas que socavan la autoridad iraní sobre el estrecho. La Casa Blanca sostiene que los ataques iraníes contra buques comerciales y de carga violaron el acuerdo y acusa a Teherán de no controlar a elementos insubordinados de sus fuerzas armadas.

“Definitivamente es un pequeño paso en la dirección correcta, pero la reacción y la coordinación de EE.UU. serán importantes para entender qué tan serio es”, dijo Anna Jacobs, investigadora no residente del Arab Gulf States Institute.

Omán seguirá trabajando para “encontrar compromisos” aceptables para Washington y Teherán, pero “la incógnita es Trump y si su gobierno apoyará este marco”, dijo Jacobs.

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La visita de Albusaidi se produce un día después de la del jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir. Tanto Omán como Pakistán han sido mediadores clave en las conversaciones entre Washington y Teherán.

Un portavoz de la presidencia iraní dijo que la visita de Munir fue “muy fructífera y produjo logros diplomáticos muy valiosos”. La agencia semioficial Tasnim informó que Munir buscó “crear espacio para las negociaciones y transmitir las condiciones y posiciones de Irán a la parte estadounidense”.

GZ