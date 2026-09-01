RDC: crece la interna en el Pentágono tras la renuncia del secretario del Ejército de Estados Unidos

La guerra con Irán generó nuevas tensiones dentro del Pentágono, en un momento en que Estados Unidos enfrenta distintos frentes de conflicto. La destitución de varios generales de alto nivel y la posterior renuncia de Dan Driscoll, secretario del Ejército de Estados Unidos, profundizaron las diferencias en la cúpula militar.

El corresponsal de Estados Unidos Norman Powell explicó en Ronda de Corresponsales, por +Perfil que las tensiones llegaron hasta la Casa Blanca, donde Driscoll presentó personalmente su renuncia a Donald Trump. Además, señaló que la situación del secretario de Defensa, Pete Hegseth, estaría siendo considerada por el mandatario.

La interna en la cúpula del Pentágono

Según Powell, Hegseth, quien ocupa el cargo de secretario de Defensa y al que el propio funcionario denomina secretario de Guerra, tomó la decisión de destituir a varios generales de alto nivel que contaban con buenas calificaciones.

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La medida provocó fricciones con Driscoll, el funcionario civil de mayor rango dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. "Esto ha creado fricciones con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll", sostuvo el corresponsal.

Las diferencias se intensificaron durante los últimos días hasta desembocar en la renuncia de Driscoll. "Driscoll fue personalmente a la Casa Blanca a presentarle a Trump la renuncia", relató Powell.

Trump evalúa la situación del secretario de Defensa

La disputa interna se desarrolla mientras Estados Unidos atraviesa un escenario especialmente complejo por la guerra con Irán y otros conflictos. En ese contexto, la continuidad de Hedges también habría quedado bajo consideración del presidente.

"Lo que se comenta también en algunos pasillos es que la situación de Pete Hegseth estaría en consideración de Trump", señaló Powell. El corresponsal vinculó esa posibilidad con las fricciones que se producen dentro de la conducción militar en un momento crítico para Estados Unidos.

Nuevos ataques de Estados Unidos cerca del Estrecho de Hormuz

En paralelo a la interna del Pentágono, Powell informó sobre nuevas operaciones militares estadounidenses vinculadas con la guerra. Según indicó, el Comando Central de Estados Unidos ordenó atacar dos localidades ubicadas al este del Estrecho de Hormuz.

"Acaban de atacar nuevamente las fuerzas de Estados Unidos", afirmó el corresponsal durante el segmento. Al momento de la comunicación, todavía no se conocían los resultados de esas operaciones.

Un Pentágono con varios frentes abiertos

Durante el intercambio también se planteó la existencia de diferencias internas respecto del conflicto con Irán y de los motivos que llevaron a Estados Unidos a involucrarse en la guerra. La situación se suma a otros problemas que la conducción militar debe atender.

Powell remarcó que el Pentágono enfrenta un escenario particularmente exigente debido a la cantidad de frentes abiertos. "Tiene muchos frentes en este momento el Pentágono que atender, y ahora se complica un poco más por estos problemas en la cúpula", concluyó.