En Ronda de Corresponsales analizaron los regalos de Trump a empleadas federales y sus posibles consecuencias

La información sobre regalos en efectivo entregados por Donald Trump a colaboradores de su administración surgió a partir de documentación financiera que la Casa Blanca debe presentar anualmente. Uno de los casos mencionados involucra a Natalie Harp, secretaria ejecutiva de Trump, quien habría recibido 45 mil dólares.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell, desde Estados Unidos, explicó cómo trascendieron los datos y detalló que otras dos colaboradoras cercanas al mandatario también habrían recibido 45 mil dólares cada una. Además, señaló que Harp acompañó a Trump durante un reciente viaje internacional y planteó interrogantes sobre las restricciones para los empleados federales frente a este tipo de beneficios.

¿Es legal entregar dinero a empleados federales?

“Aquí en Estados Unidos ese tipo de regalos está prohibido”, afirmó Norman Powell al explicar las normas que rigen a los trabajadores del Gobierno federal. En ese sentido, sostuvo: “No es posible o no debería ser posible complementar salarios federales con dinero que viene fuera del gobierno”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El periodista remarcó que, en este caso, el dinero habría salido directamente del patrimonio de Trump: “Esto lo puso Trump de su bolsillo”.

Aunque reconoció que podría existir algún mecanismo legal utilizado para realizar las transferencias, Norman Powell consideró que el episodio presenta un problema evidente: “Debe haber algún pericuesto legal que puede haber usado, pero según los analistas es una infracción muy clara que Trump se haya puesto a pagar ese dinero a sus colaboradoras inmediatas”.

La diferencia entre estos montos y los límites habituales para regalos a empleados federales resulta particularmente llamativa. Norman Powell recordó: “Yo no me acordaba bien si era 10 o 20 dólares, pero es algo así en la reglamentación de los empleados del gobierno federal”.

Los pagos a las colaboradoras de Trump

Según explicó Norman Powell, la información surgió de la documentación financiera que la Casa Blanca debe presentar anualmente: “Ha trascendido, porque ha salido de los informes financieros que la Casa Blanca tiene que dar anualmente”.

El periodista señaló que uno de los casos involucra a Natalie Harp, secretaria ejecutiva de Trump: “Trump le hizo un regalo en efectivo de 45 mil dólares, que él lo puso como regalo de fin de año en los documentos”.

Norman Powell detalló que Harp, una colaboradora muy cercana al mandatario, “recibió 45 mil dólares” y recordó que fue quien acompañó a Trump durante un reciente viaje internacional: “Fue quien lo acompañó a él cuando tuvo que cambiar de avión para salir de Turquía y volar hacia Londres”.

El periodista agregó que no se trataría de un caso aislado: “Lo mismo otras dos colaboradoras muy estrechas de Trump, también 45 mil dólares a cada una”.