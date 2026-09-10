RDC: crecen los cuestionamientos a Pedro Sánchez por los avisos previos a la crisis de Ceuta

La gestión de Pedro Sánchez frente a la crisis de Ceuta enfrenta crecientes cuestionamientos, mientras persisten las dudas sobre los avisos previos y la respuesta de las autoridades españolas. El debate también alcanza la comunicación oficial del Gobierno y el papel atribuido a los servicios de inteligencia durante el episodio.

En Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó las críticas a la gestión de Sánchez y señaló que “los avisos existieron. Eso no quedan dudas”, aunque aclaró que todavía resta determinar “si los caminos eran los correctos y le avisaron a la gente”. Además, explicó el impacto político de la crisis y las tensiones con Marruecos y otros sectores europeos.

Los avisos previos y las dudas sobre la respuesta de Sánchez

Marcelo Molina cuestionó la explicación oficial basada en la supuesta imposibilidad de anticipar la magnitud del fenómeno: “Nadie previó la magnitud, que no se podía establecer la magnitud”. Y comparó el sistema de alertas con un pronóstico meteorológico: “Uno no dice, van a llover tantos litros en tal cuadra o en tal barrio puntualmente. Dice, hay una alerta, hay una tormenta fuerte y uno hará las previsiones del caso”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Molina también apuntó contra la estrategia comunicacional del Gobierno español y el papel atribuido a los servicios de inteligencia: “Lo insólito es que eso salió de Moncloa”, señaló sobre un supuesto comunicado de los organismos de inteligencia. “Los servicios de inteligencia no emiten comunicados. Son espías”, sostuvo, y agregó: “La gran pregunta es por qué el gobierno apunta a sus propios servicios de inteligencia”.

Según el periodista, el episodio está teniendo un fuerte impacto político: “Esto llevó a que incluso el principal opositor que tiene Sánchez en su partido dijo que podemos estar ante la segunda peor mentira de la democracia”.

Marruecos, inmigración y avance de la extrema derecha

La crisis también profundizó las tensiones con Marruecos. Molina cuestionó el contenido del comunicado emitido por Rabat y sostuvo que existe una contradicción entre sus declaraciones y sus acciones: “Lo que es increíble de este comunicado de Marruecos es que habla de que ellos en todo momento quieren recibir a los inmigrantes que se fueron, y a los menores”.

Para el periodista, el resultado es una creciente desconfianza bilateral: “Lo único que hace es seguir sembrando desconfianza y problemas”.

En paralelo, Molina describió un escenario europeo marcado por el avance de fuerzas de extrema derecha. “Tenemos un cuadro en Europa que está apuntalado por estos partidos que están ganando terreno, no solo en política partidaria, sino también en representación y en los medios de comunicación, y es preocupante este momento”, afirmó.

En ese contexto, consideró que el Gobierno español se convirtió en un objetivo político: “Se pone como blanco en el resto de Europa la gestión de Sánchez”, a la que definió como “una de las últimas gestiones socialdemócratas”.

Marcelo Molina advirtió finalmente sobre el deterioro del consenso político europeo construido después de la Segunda Guerra Mundial: “Ese consenso que se alcanza después de la Segunda Guerra Mundial hoy parece que se está resquebrajando”. Y alertó sobre el crecimiento de movimientos que, en algunos países, representan “un neofascismo que crece peligrosamente y que amenaza con toma de poder”.