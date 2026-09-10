En RDC analizaron la polémica que rodea a Javier Milei antes de su visita a París por una placa de los desaparecidos argentinos

La visita de Javier Milei a París reavivó una controversia por el retiro de una placa en homenaje a los desaparecidos argentinos y por los cuestionamientos a la conducción de la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria de París. La decisión, tomada en febrero, generó críticas de organizaciones y personalidades argentinas y francesas.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Juan Luis Francia repasó el conflicto y explicó cómo la polémica quedó vinculada con la próxima visita del Presidente argentino. Además, detalló las críticas del diputado Rodrigo Arenas y los cuestionamientos a Santiago Musio, designado en 2024 al frente de la Casa Argentina.

La placa retirada y las críticas en París

La controversia comenzó en febrero, cuando Santiago Musio, designado en 2024 al frente de la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria de París, retiró una placa conmemorativa de los desaparecidos durante la última dictadura argentina.

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Francia explicó que “cuando en 2024 fue nombrado Santiago Musio, un abogado cercano a Marion Maréchal, en febrero de este año, quita de la sede una placa en conmemoración de los desaparecidos de la dictadura argentina”.

La decisión generó críticas de organizaciones y personalidades argentinas y francesas. “Esto generó una reacción en algunas organizaciones”, señaló Francia, quien destacó que “no hubo prácticamente ninguna explicación y entonces esto creó un malestar”.

La polémica adquirió una dimensión mayor debido a la proximidad de la visita de Milei. Según el periodista, “para este mes, que llega a fin de mes, está previsto la llegada del Presidente Milei”, mientras que algunos sectores pidieron que el mandatario fuera declarado persona no grata en París.

Francia también destacó la reacción del diputado Rodrigo Arenas, de La Francia Insumisa, quien le pidió al presidente Emmanuel Macron que condenara públicamente los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina y que no recibiera a Milei.

La creciente tensión política en París

El conflicto escaló cuando representantes franceses volvieron a colocar la placa retirada en el exterior de la Casa Argentina. Para Francia, “es un mensaje muy directo por parte del Ministerio de Educación francés, diciendo: rechazamos esto”.

El periodista señaló además que la polémica ya llegó al gobierno francés: “Hasta dónde está llegando la polémica”, sostuvo, al recordar que el canciller francés estaba al tanto de la situación y mantenía contactos con las autoridades argentinas en París.

Otro punto de conflicto es la negativa de Santiago Musio a adherir a una carta de valores de la Ciudad Universitaria. Francia explicó que los representantes de las distintas casas deben suscribir principios “republicanos, laicos, etcétera”, pero que “Santiago Musio se negó a firmar esa carta de adhesión a los valores republicanos”.

La controversia también alcanza directamente a Milei. “Políticos, como en el caso de Rodrigo Arenas, ven que detrás de esta acción de Musio en realidad está la decisión de Milei”, afirmó Francia.

Finalmente, el periodista describió el impacto político de la designación de Musio: “Una figura que hoy, diría, le genera más rispideces al gobierno argentino que otra cosa”.