Javier Milei viajará a Londres en octubre y dará una charla en Oxford

El Gobierno de Javier Milei tomó la bandera del reclamo por la soberanía argentina de las Islas Malvinas como una causa para relanzar la gestión un año antes de las próximas elecciones. A pesar de los discursos encendidos y de la cadena nacional del Presidente, viajará a Londres en octubre, de acuerdo con lo que pudo averiguar PERFIL de fuentes oficiales, al recibir una invitación para dar una charla en la Universidad de Oxford entre el 23 y el 24 de octubre.

Su agenda incluye reuniones con empresarios y referentes políticos británicos. El propio Milei había expresado su intención de viajar al Reino Unido y reunirse con autoridades de ese país, además de dirigentes como Nigel Farage.

Ahora, por la tensión que atraviesa la relación entre ambos países, el viaje de Milei abre la pregunta sobre una eventual reunión bilateral, aunque por ahora no hay conversaciones confirmadas con el Gobierno británico.

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Javier Milei durante la Argentina Week en Nueva York, enfocada en atraer inversiones al país

Tampoco está confirmado que Milei participe de una nueva Argentina Week en Londres, aunque el Gobierno sí contempla la posibilidad de realizar allí una edición. El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó este martes que Londres forma parte de la agenda de Argentina Week y aclaró que todavía no hay una fecha definida para el Presidente: “Por el momento no está confirmada la presencia del Presidente (...) sí sé que está en la posibilidad”.

La definición contrasta con la Argentina Week de París, prevista entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, que ya tiene una agenda organizada para promover inversiones y mantener reuniones con empresarios europeos.

Nigel Farage, referente del partido británico Reform UK

En este sentido, si Milei viaja a Londres, la visita tendrá además un peso político especial. Sería el primer viaje bilateral de un presidente argentino al Reino Unido desde Carlos Menem, quien en 1998 se reunió con el entonces primer ministro Tony Blair y con la reina Isabel II. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner también viajaron a Londres, pero lo hicieron en 2003 y 2009, respectivamente, en el marco de cumbres multilaterales.

La respuesta del Reino Unido

En el otro lado, el Reino Unido buscó bajar el tono de la disputa diplomática, aunque dejó claro que no está dispuesto a discutir la soberanía de las Islas Malvinas. Así lo planteó la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, quien sostuvo ante la Cámara de los Comunes que Londres quiere mantener una relación “moderna y constructiva” con la Argentina en aquellos temas de interés común.

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Sin embargo, la funcionaria marcó un límite sobre el archipiélago y afirmó que no debe haber dudas sobre el compromiso británico con los isleños, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido. En esa línea, recordó el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes respaldó continuar bajo administración británica.

A su vez, el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó ante el Parlamento que el Reino Unido mantendrá su postura sobre las islas y que será “implacable en defender” el derecho de los isleños a decidir su futuro.

Andy Burnham, primer ministro británico

En una sesión parlamentaria, la líder conservadora Kemi Badenoch advirtió que la Argentina estaría “amenazando” a las Falklands y reclamó una mayor demostración de fuerza por parte del Gobierno británico. Burnham aseguró que el Reino Unido aumentará el presupuesto destinado a Defensa, aunque remarcó que buscará hacerlo sin reducir los recursos para los servicios sociales.

MV