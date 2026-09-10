Dos empresas neerlandesas de servicios petroleros que fueron incluidas por el Gobierno entre las firmas investigadas por sus actividades vinculadas con las Islas Malvinas también fueron contratadas para realizar trabajos en el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), impulsado por YPF y las principales compañías petroleras que operan en el yacimiento neuquino. La situación se produce mientras la administración de Javier Milei busca aplicar sanciones a empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en Malvinas y advierte que deberán optar entre esos proyectos y sus operaciones en la Argentina.

Según informó el sitio Letra E, se trata de Fugro NV y Bluewater Energy Services, compañías que prestaron servicios para el desarrollo de la infraestructura destinada a exportar petróleo de Vaca Muerta desde Punta Colorada, en la provincia de Río Negro.

Fugro aparece en el listado de 45 empresas difundido por el canciller Pablo Quirno, que son investigadas por un eventual incumplimiento de la Ley 26.659, sancionada en 2011. La norma establece restricciones para compañías que desarrollen actividades o mantengan vínculos con personas físicas o jurídicas involucradas en operaciones no autorizadas por la Argentina en la Plataforma Continental.

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En el caso de Bluewater Energy Services, la compañía construyó las monoboyas que serán instaladas frente a Punta Colorada para permitir la exportación del crudo de Vaca Muerta. La empresa también figura entre las firmas que prestaron servicios al proyecto offshore Sea Lion, en Malvinas.

Fugro, por su parte, confirmó en un comunicado difundido en octubre de 2025 que realizó estudios geotécnicos del lecho marino en el golfo de San Matías para el oleoducto de exportación de Vaca Muerta Sur.

La propia empresa informó que esos trabajos fueron realizados para VMOS, pese a que fuentes de YPF consultadas por el medio que publicó originalmente la información habían señalado que Fugro no había trabajado para el consorcio.

Proyecto VMOS: un oleoducto con una inversión millonaria

El proyecto VMOS contempla un oleoducto de casi 600 kilómetros, con una inversión estimada en US$ 3.000 millones, y cuenta con los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El consorcio está encabezado por YPF e integrado por Pluspetrol, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Chevron, Shell y Tecpetrol. La obra permitirá transportar inicialmente unos 120.000 barriles diarios y está proyectada para alcanzar los 550.000 barriles por día, con una capacidad potencial de 700.000.

Desde VMOS explicaron que la contratación de Bluewater para la construcción de las monoboyas cumplió con los procedimientos internos de compliance y con la legislación argentina.

Además, señalaron que cuando se firmó el contrato, el 12 de junio de 2025, Bluewater Energy Services no mantenía vínculos con empresas relacionadas con el proyecto Sea Lion.

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El reclamo por Malvinas: la política del Gobierno para sancionar a las empresas

La Cancillería, en tanto, avanza con una ampliación de las medidas destinadas a impedir que compañías con actividades en Malvinas participen de proyectos considerados estratégicos en la Argentina. Quirno ya advirtió a las empresas y contratistas de Sea Lion que el Gobierno no permitirá acciones que, a su criterio, afecten los reclamos argentinos de soberanía.

La política genera preocupación entre especialistas del sector energético por la disponibilidad de proveedores para proyectos de alta complejidad.

El director de Aleph Energy, Daniel Dreizzen, explicó a Letra E que la oferta de empresas especializadas "es acotada, pero no tanto, las grandes empresas ya eligieron Argentina y Vaca Muerta porque les conviene, pero Sea Lion puede conseguir proveedores, no los más importantes”.

En la misma línea, el titular de la consultora Paspartú, Juan José Carbajales, cuestionó: "Es llamativo que el Gobierno introduzca cambios el RIGI, a través del último decreto por el tema Malvinas, porque agrega un requisito de una declaración jurada de no participación en Malvinas que no estaba originalmente exigida en la ley del régimen".

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