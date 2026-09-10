El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) puso en marcha una campaña orientada a promover la actualización de los datos personales de todos sus afiliados a través de la plataforma Mi PAMI. La iniciativa busca optimizar la comunicación institucional, mejorar la prestación de los servicios habituales y reforzar la seguridad general de la información almacenada en los sistemas del organismo.

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Para cumplir con este propósito, la entidad previsional solicita a los beneficiarios que revisen y confirmen el número de teléfono celular, la dirección de correo electrónico y el domicilio de residencia actual. El registro correcto de esta información permite la transmisión rápida y directa de novedades sobre trámites, prestaciones y servicios mediante los canales oficiales de la institución.

Asimismo, la disponibilidad de datos de contacto actualizados facilita que cada titular acceda a su documentación personal y a las herramientas de autogestión de forma protegida. El organismo enfatizó el uso de la aplicación móvil de Mi PAMI como la vía principal para concretar estas modificaciones sin necesidad de trasladarse a las sedes presenciales.

La prevención de fraudes virtuales y el rol de los médicos de cabecera

El proceso de verificación de identidad cobra relevancia en el marco de las gestiones digitales para mitigar el riesgo de maniobras fraudulentas. En relación con este punto, PAMI recordó que el personal de la institución nunca solicita contraseñas, códigos de validación ni información personal confidencial a través de llamadas telefónicas.

La actualización regular de los legajos digitales abarca cuatro beneficios concretos para el afiliado: una comunicación más fluida con la entidad, el acceso oportuno a prestaciones y novedades, el resguardo de la documentación individual dentro de la plataforma y la prevención activa frente a posibles estafas electrónicas.

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A fin de ampliar el alcance de la medida, el organismo invitó a los médicos de cabecera a colaborar con la iniciativa durante las consultas presenciales. Los profesionales de la salud deberán recordarles a los pacientes la importancia de mantener sus datos al día, con especial énfasis en aquellos casos donde existieron cambios recientes de domicilio, correo o línea telefónica.

GZ / lr