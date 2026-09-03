El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) precisó los requisitos y las modalidades de acceso para la campaña de vacunación antigripal dirigida a sus afiliados. La inmunización es segura, libre y no tiene ningún costo económico para la totalidad de los beneficiarios integrados al organismo. A su vez, para aplicarse la dosis no se requiere solicitar un turno de manera previa.

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En relación a la documentación necesaria, la exigencia varía según el grupo poblacional del afiliado. Los adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños de entre 6 y 24 meses de vida solo deben presentar su credencial de PAMI y el DNI. En cambio, aquellos afiliados menores de 65 años que tengan factores de riesgo tienen que presentar la credencial de PAMI, el DNI y la indicación médica escrita firmada por el profesional con el diagnóstico que lo justifique.

Dónde aplicarse la vacuna y cuáles son las presentaciones disponibles

La aplicación de las dosis se lleva a cabo en cualquier farmacia perteneciente a la red PAMI. Desde la obra social recomiendan ponerse en contacto con la farmacia de confianza de manera previa a concurrir para verificar la disponibilidad efectiva de las dosis. Para ubicar los establecimientos habilitados, los afiliados pueden utilizar el buscador en la web oficial o comunicarse por teléfono al 138 de PAMI Escucha.

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Respecto del esquema de inmunización utilizado en esta campaña, el organismo detalló la nómina de fórmulas que se aplican dentro de su red. Las presentaciones autorizadas corresponden a la Vacuna trivalente (Agrippal® S1 Junior), la Vacuna trivalente (Agrippal® S1), la Vacuna trivalente (Influvac®) y la Vacuna trivalente (Fluad®).

GZ / lr