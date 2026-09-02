PAMI en crisis: renunció un funcionario clave y Santiago Caputo ganó influencia con su reemplazo

En medio de la crisis financiera del PAMI, el Gobierno concretó un nuevo movimiento en la conducción del organismo. Juan Cruz Montero renunció a la Coordinación Ejecutiva para enfocarse en su proyecto político dentro del Club Atlético Vélez Sarsfield y fue reemplazado por Verónica Pérez, una funcionaria con trayectoria dentro de la obra social de jubilados y pensionados.

El recambio tuvo además una señal política dentro del Gobierno de Javier Milei. Pérez fue presentada ante los equipos del organismo por Santiago Caputo, quien la acompañó personalmente durante su llegada al cargo. La presencia del principal asesor presidencial fue interpretada como una muestra de respaldo a la nueva funcionaria y de la influencia que conserva en el área de Salud.

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El cambio se produjo mientras el PAMI enfrenta reclamos de prestadores y afiliados por la situación financiera del organismo. En los últimos días, además, distintas instituciones de salud habían expresado cuestionamientos por las condiciones de atención y los pagos.

Quién es Verónica Pérez, la nueva coordinadora del PAMI

Verónica Pérez es abogada y escribana y hasta ahora se desempeñaba como directora de la Unidad de Gestión Local VIII de PAMI en San Martín. Desde esa posición tenía a su cargo la gestión territorial de una de las dependencias del organismo y ahora pasó a ocupar uno de los principales puestos de su estructura.

Su llegada estuvo acompañada directamente por Santiago Caputo, quien participó de su presentación ante los trabajadores de las distintas áreas. Según fuentes del organismo, el objetivo es mantener la continuidad de la gestión y evitar que el recambio derive en modificaciones generales dentro de la estructura.

La salida de Montero, en tanto, fue explicada oficialmente como una decisión personal. El ahora exfuncionario decidió dejar sus responsabilidades en el PAMI para concentrarse en su proyecto para competir en las elecciones de Vélez, previstas para noviembre.

Montero integra la lista opositora ADN Azul y Blanco, que buscará quedarse con la conducción del club. Por ese motivo, según explicaron desde el Gobierno, resolvió abocarse de lleno a la campaña y formalizó su renuncia una vez completada la transición con Pérez.

"Por eso hoy doy este paso. Porque quiero un Vélez que vuelva a pensar en grande. Que planifique. Que rinda cuentas. Que escuche al socio. Y que tenga un rumbo claro. Soy Juan Cruz Montero y quiero que nos conozcamos. Esto recién empieza”, expresó en el spot en el que lanzó su campaña.

Sin embargo, el movimiento en la estructura del PAMI no se limitó a la salida de Montero. También presentó su renuncia María Florencia Zicavo, quien ocupaba la Sindicatura General del organismo.

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Zicavo había llegado al PAMI junto con Montero luego de haber pasado por la Secretaría de Justicia durante la gestión de Sebastián Amerio. Su salida fue atribuida oficialmente a motivos personales y, por el momento, no se informó quién ocupará su lugar.

La funcionaria también había tenido participación en una investigación vinculada con el caso $LIBRA, que puso bajo la lupa el rol del presidente Javier Milei y su entorno en la promoción de la criptomoneda.

Desde el Gobierno buscaron transmitir que los cambios no representan un giro en la orientación del organismo. La explicación oficial fue que tanto Montero como Zicavo dejaron sus puestos después de completar sus respectivas transiciones y que permanecen a disposición de las nuevas autoridades.

El recambio ocurre, de todos modos, en un momento especialmente sensible para el PAMI, que concentra la cobertura médica y social de más de cinco millones de jubilados y pensionados y depende del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones.

RG/MSS