La tecnología facilita la realización de trámites desde el hogar y permite mantener la conexión mediante diversos dispositivos. Sin embargo, este escenario también plantea nuevos desafíos vinculados a la seguridad de la información. Por esta razón, resguardar los datos personales resulta clave para prevenir situaciones de fraude.

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Para evitar engaños en plataformas digitales, el organismo precisó una serie de elementos concretos que permiten distinguir un canal auténtico de un perfil falso. Las cuentas oficiales de la institución cuentan con el tilde de verificación al lado del nombre del perfil, presentan un historial extenso de publicaciones y registran miles de seguidores.

Pasos a seguir ante la sospecha de un intento de fraude

Frente a la posibilidad de estar atravesando un intento de estafa virtual, la indicación principal consiste en no compartir bajo ninguna circunstancia información personal. Mantener la reserva de los datos individuales constituye la primera barrera de protección defensiva en entornos digitales.

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Ante cualquier duda o presunción de irregularidad, los afiliados pueden comunicarse telefónicamente a la línea 138, correspondiente al servicio PAMI Escucha y Responde. Asimismo, se encuentra habilitada la opción de contactar a la institución mediante sus canales digitales oficiales verificados.

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