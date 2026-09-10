La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con la marcha del cronograma de pagos unificado para el mes de septiembre, concentrando una serie de prestaciones clave en una sola jornada bancaria. El orden de acreditación de los fondos se estructuró a partir de la terminación del documento nacional de identidad de los titulares. Esta unificación busca optimizar la gestión en las plataformas automáticas de retiro y evitar aglomeraciones en las sucursales financieras de todo el país.

ANSES oficializó los nuevos valores de septiembre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH

El esquema de depósitos para este jueves 10 de septiembre abarca tanto a los sectores previsionales como a los diferentes programas de cobertura social que administra el Estado nacional. Los montos mensuales líquidos se depositan de forma directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Las autoridades recordaron que los titulares disponen de un plazo extendido para efectuar el retiro físico del dinero por ventanilla.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida hoy los haberes correspondientes al primer tramo mensual para los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino.

- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 2

Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) perciben sus montos asignados dentro de la programación fijada para la corriente semana laboral.

- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5

Calendario ANSES de septiembre: quiénes cobran esta semana

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares por Hijo acceden a sus fondos según la terminación de la tarjeta de identidad.

- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 2

Asignación por Embarazo

La prestación dirigida a las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social arranca hoy con la liquidación de las primeras cuentas.

- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 2

Asignación por Prenatal y Maternidad

El esquema de cobros estipulado para la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad se ejecuta conforme al calendario establecido por el organismo público.

- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1

Asignaciones de Pago Único

El desembolso extraordinario correspondiente a las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) continúa disponible para todas las terminaciones numéricas.

- Jueves 10 de septiembre: DNI todas las terminaciones

Gestiones en ANSES: cuáles son los trámites que podés hacer en forma digital y cuándo sacar turno

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios del esquema de Asignaciones Familiares asociadas a las Pensiones No Contributivas tienen sus saldos habilitados sin distinción de documento.

- Jueves 10 de septiembre: DNI todas las terminaciones

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