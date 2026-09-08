martes 08 de septiembre de 2026
ECONOMIA
CALENDARIO PREVISIONAL

ANSES comienza a pagar este martes 8 de septiembre jubilaciones, pensiones y asignaciones

Comienza el calendario de pagos para Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, AUH y asignaciones familiares. Todas las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,11% y, en los casos correspondientes, el bono de $70.000.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó el calendario de pagos correspondiente a este martes 8 de septiembre.

Durante la jornada comienzan los pagos de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC.

Cómo consultar el detalle de cobro de las asignaciones en la plataforma mi ANSES

Todas las prestaciones contemplan en septiembre el aumento por movilidad del 2,11%. Además, jubilados, pensionados y beneficiarios de PNC que corresponda reciben el bono de $70.000.

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Pensiones No Contributivas: quiénes cobran

Este martes cobran los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos documentos terminan en 0 y 1.

En estos casos, el pago incluye el haber correspondiente más el bono de $70.000.

Jubilados y pensionados con haber mínimo

También comienza el cronograma para quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo.

Este martes 8 de septiembre cobran los beneficiarios con DNI terminado en: 0.

El pago también incluye el bono de $70.000.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo que cobran este martes son aquellos cuyos documentos terminan en:0.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

En el caso de las Asignaciones Familiares de PNC, cobran beneficiarios con todas las terminaciones de documento.

Aumentan las jubilaciones y asignaciones sociales.

El período de pago se extiende hasta el 9 de octubre.

Cómo consultar la fecha y el medio de cobro

ANSES ofrece distintas alternativas para verificar cuándo y dónde se acredita cada prestación. La consulta puede realizarse desde el sitio oficial del organismo, a través de mi ANSES o de la aplicación, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También está disponible la modalidad de Atención Virtual.

Nuevo bono a jubilados y pensionados en septiembre: qué suma recibirán

Dentro de mi ANSES, los beneficiarios deben ingresar a la sección Cobros y seleccionar la opción Consultar fecha y medio de cobro. En la aplicación, la información aparece en Mis datos / Mis fechas de cobro.

Quiénes cobran ANSES este martes 8 de septiembre

En síntesis, el calendario de este martes comprende a:

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.

Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminados en 0.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.

Asignaciones Familiares de PNC: todas las terminaciones de DNI.

El cronograma de septiembre arranca con el incremento del 2,11% por movilidad, mientras que el bono de $70.000 continúa como complemento para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas alcanzados por la medida.

lr

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