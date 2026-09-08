ANSES comienza a pagar este martes 8 de septiembre jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó el calendario de pagos correspondiente a este martes 8 de septiembre.

Durante la jornada comienzan los pagos de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC.

Cómo consultar el detalle de cobro de las asignaciones en la plataforma mi ANSES

Todas las prestaciones contemplan en septiembre el aumento por movilidad del 2,11%. Además, jubilados, pensionados y beneficiarios de PNC que corresponda reciben el bono de $70.000.

Pensiones No Contributivas: quiénes cobran

Este martes cobran los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos documentos terminan en 0 y 1.

En estos casos, el pago incluye el haber correspondiente más el bono de $70.000.

Jubilados y pensionados con haber mínimo

También comienza el cronograma para quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo.

Este martes 8 de septiembre cobran los beneficiarios con DNI terminado en: 0.

El pago también incluye el bono de $70.000.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo que cobran este martes son aquellos cuyos documentos terminan en:0.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

En el caso de las Asignaciones Familiares de PNC, cobran beneficiarios con todas las terminaciones de documento.

El período de pago se extiende hasta el 9 de octubre.

Cómo consultar la fecha y el medio de cobro

ANSES ofrece distintas alternativas para verificar cuándo y dónde se acredita cada prestación. La consulta puede realizarse desde el sitio oficial del organismo, a través de mi ANSES o de la aplicación, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También está disponible la modalidad de Atención Virtual.

Nuevo bono a jubilados y pensionados en septiembre: qué suma recibirán

Dentro de mi ANSES, los beneficiarios deben ingresar a la sección Cobros y seleccionar la opción Consultar fecha y medio de cobro. En la aplicación, la información aparece en Mis datos / Mis fechas de cobro.

Quiénes cobran ANSES este martes 8 de septiembre

En síntesis, el calendario de este martes comprende a:

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1. Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminados en 0. AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0. Asignaciones Familiares de PNC: todas las terminaciones de DNI.

El cronograma de septiembre arranca con el incremento del 2,11% por movilidad, mientras que el bono de $70.000 continúa como complemento para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas alcanzados por la medida.

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