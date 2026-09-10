El Gobierno anunció las nuevas medidas que implementará para defender la soberanía argentina en Malvinas

Tras el discurso del jueves pasado, donde habló del derecho de Argentina sobre Malvinas y cuestionó a Gran Bretaña, el presidente Javier Milei comenzó una serie de actividades para reivindicar la soberanía nacional sobre las islas, incluyendo, este miércoles, anunciar las nuevas medidas que tomará contra compañías que, supuestamente, están desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina.

Las Islas Malvinas

La Oficina del Presidente publicó un comunicado este 9 de septiembre dando todos los detalles al respecto: “Se presentarán nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N.° 26.659”.

Y luego remarca que “las denuncias alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizará a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades. Ello derivará tanto en la ampliación de procesos judiciales preexistentes como la apertura de otros nuevos”.

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El texto luego advierte: “El Estado Nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional. Estas acciones no se limitarán a las personas jurídicas y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de estos ilícitos”.

El comunicado cierra afirmando: “El Gobierno Nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”.

Milei defendió nuevamente la soberanía argentina en Malvinas

Durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, este miércoles, el presidente Javier Milei habló del envío del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El mandatario afirmó: “Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”.

Y agregó: “Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”.

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Para luego, revelar: “Además, presentamos una denuncia penal contra las empresas involucradas en el proyecto de Sea Lion bajo una presunta licencia otorgada por el gobierno ilegítimo del Reino Unido, y se suma algo todavía más contundente: muchas de las principales empresas de servicios petroleros del mundo ya se pronunciaron a favor de nuestro justo reclamo”.

Proyecto Sea Lion (León Marino)

Milei afirmó que “es importante entender que este tipo de servicios son brindados por pocas empresas en el mundo, por lo que dicho anuncio tiene una relevancia internacional trascendental y, si se preguntarán, por qué es: porque esas empresas saben que participar en Vaca Muerta, una apuesta segura y rentable en territorios soberano, vale más que arriesgarse en una cuenca en disputa. Nada de esto es casualidad”.

El presidente terminó su discurso diciendo: “Hoy todos los argentinos juntos tenemos que disponer las herramientas con las que contamos para defender nuestra soberanía”.

HM/DCQ