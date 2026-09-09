"I love Margaret": el duro golpe de un diputado ex combatiente a Milei por el giro discursivo sobre Malvinas

Con un cartel satírico y un mensaje directo al corazón del relato oficial, la discusión por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a encender la sesión en la Cámara de Diputados. El protagonista del cruce fue Aldo Leiva, legislador chaqueño de Unión por la Patria y veterano de la guerra de 1982, quien plantó en su banca una imagen de Javier Milei acompañada por la leyenda "I love Margaret". La provocación visual apuntó de lleno a dejar al descubierto las contradicciones del Presidente: el fuerte contraste entre su repentino furor nacionalista y los históricos elogios que supo dedicarle a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher.

La embestida opositora estalló como respuesta a la sorpresiva cadena nacional donde el Ejecutivo desplegó un paquete de medidas para blindar el Atlántico Sur. El menú de anuncios incluyó inhabilitar a las empresas vinculadas al proyecto petrolero británico Sea Lion, avanzar por decreto con el financiamiento de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y enviar una ley para crear un Consejo de Seguridad Nacional. Frente a esta batería de iniciativas, el kirchnerismo salió a facturarle al jefe de Estado su histórica distancia frente a los reclamos del archipiélago.

Durante su cuestión de privilegio en el recinto y en un posterior diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Leiva no se guardó nada. El ex combatiente definió la jugada del Gobierno como un "manotazo de ahogado" motivado por la caída en los sondeos de opinión y no dudó en trazar un paralelismo brutal con nuestra historia. "Le faltó decir: 'si quieren venir, que vengan', como lo hizo Galtieri en el 82, cuando la dictadura se caía a pedazos y apeló a Malvinas con el único propósito de perpetuarse", disparó el legislador, convencido de que la nueva postura responde únicamente a una conveniencia política.

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Mirando directo a la bancada de La Libertad Avanza, el dirigente chaqueño fue tajante: "No estamos dispuestos a que nos vengan a decir que de un día para el otro son patriotas". En esa misma línea, catalogó a Milei de "hipócrita" por intentar jugar con el sentimiento de la sociedad luego de defender la autodeterminación de los isleños y de impulsar políticas que, a su juicio, vulneran la soberanía económica, como el RIGI, la Ley Bases y la derogación de la Ley de Tierras. "Nada de lo que hace está pensado en la soberanía", sentenció.

A la hora de desmenuzar las sanciones anunciadas contra la explotación ilegal en el Mar Argentino, el diputado bajó a tierra la euforia oficial. Explicó que esas herramientas penales ya existen en la legislación vigente desde 2011 y que el Gobierno simplemente debe aplicarlas. Además, le dejó un crudo mensaje al Presidente sobre el estado de las Fuerzas Armadas: en lugar de prometer aumentos de presupuesto en el aire, exigió sueldos dignos, marcando que hoy muchos oficiales "tienen que andar haciendo de Uber" en vez de tener la energía puesta en defender el territorio.

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El fantasma de Estados Unidos y la vía diplomática

El proyecto de construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego tampoco pasó el filtro del veterano de guerra. Lejos de celebrarlo como un avance en la defensa de la Patagonia, Leiva advirtió que la iniciativa amenaza con convertirse en un punto extranjero. "No fue casualidad la presencia de la generala Laura Richardson. Si esto continúa, vamos a dejar de lado a los ingleses para estar dependiendo exclusivamente de los estadounidenses", alertó el dirigente.

Pese a la alta temperatura del debate y a las dificultades prácticas para sancionar a los buques ilegales (un problema crónico que arrastran todas las administraciones desde el mandato de Cristina Kirchner hasta la actualidad), el legislador remarcó que la salida requiere de una decisión política firme, pero muy lejos de los discursos de agresión. "Cuando digo con firmeza y convicción, no estoy hablando del uso de la fuerza. Estoy hablando de la diplomacia y de los foros internacionales donde se deben dirimir este tipo de cuestiones", aclaró.

Finalmente, de cara al inminente desembarco en el Congreso del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional prometido por Milei, el bloque peronista mantiene la guardia alta. Aunque Unión por la Patria todavía no definió una postura oficial porque la letra chica del texto aún no ingresó, Leiva se mostró profundamente escéptico sobre los verdaderos motivos de la Casa Rosada. "Seguramente hay algo más en su afán de querer hacernos creer que es un patriota", remató.

TC/MSS