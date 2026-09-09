Dura respuesta de Londres tras las medidas de Milei por Malvinas: "Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas"

Tras el endurecimiento de las medidas del gobierno argentino contra la exploración petrolera no autorizada en el Atlántico Sur, el primer ministro británico, Andy Burnham, ratificó con dureza la postura de su país sobre las Islas Malvinas. Desde la Cámara de los Comunes, el jefe de Estado británico advirtió: “Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”.

El líder del gobernante Partido Laborista expuso en la Cámara de los Comunes sobre la disputa territorial por el archipiélago. “Respetaremos los derechos de los isleños que decidieron ser británicos”, confirmó.

El contundente mensaje del mandatario laborista fue una respuesta directa a las recientes acciones del gabinete de Javier Milei, que formalizó un paquete de sanciones contra empresas y personas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en la zona disputada. Ante estas disposiciones de la Casa Rosada, Burnham remarcó que el compromiso de Londres con los isleños se mantendrá inquebrantable a la hora de defender el territorio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo