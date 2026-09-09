Volcán Anak Krakatoa: continúa la búsqueda de ocho desaparecidos y la cancelación de vuelos en Indonesia

La reciente y violenta erupción del volcán Anak Krakatoa sumió a Indonesia generó una compleja crisis humanitaria y logística. A primera hora de este miércoles 9 de septiembre el foco del operativo se sitúa en las aguas del estrecho de Sonda, abocado a la búsqueda de ocho personas desaparecidas hace dos días, que se encontraban en una lancha cuando se desencadenó el período eruptivo más agresivo. Entre los integrantes se encuentran cinco periodistas e informantes locales que estaban realizando una cobertura sobre la creciente actividad del cráter.

Los equipos de rescate mantienen un despliegue crítico contra reloj. El grupo zarpó acompañado de su capitán, otro miembro de la tripulación y un guía desde el muelle de Pagedongan,ubicado en la localidad de Carita, provincia de Banten. El grupo partió con el objetivo de documentar la actividad volcánica antes de que la columna de cenizas y material piroclástico cegara por completo la visibilidad en la zona.

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La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate del país asiático (BASARNAS) coordina el operativo con patrullas marítimas y radares costeros para dar con el paradero de los tripulantes de una embarcación que se dirigía a las inmediaciones del géiser.

Volcán Anak Krakatoa

Un portavoz brindó detalles sobre el operativo de emergencia y precisó que “se ha ampliado el área de búsqueda porque el análisis cartográfico SAR apunta hacia el suroeste de la isla del monte Anak Krakatoa. En total, la búsqueda abarca aproximadamente 271 millas náuticas”.

El organismo precisó además que se desplegaron unidades marítimas avanzadas (como la nave KN SAR Tual K y las lanchas RIB) para barrer el perímetro de las islas vecinas de Rakata y Panjang, ante la hipótesis de que restos de la embarcación o sus ocupantes hayan sido arrastrados a tierra por las corrientes.

La erupción de un volcán en Indonesia deja 170.000 pasajeros varados y cientos de vuelos cancelados

Crisis aérea e impacto migratorio tras la nueva erupción del volcán Anak Krakatoa

El caos en el espacio aéreo, provocado por densas nubes de ceniza que superaron los 15.000 metros de altura, obligó al cierre preventivo de terminales aéreas, incluidas las del área metropolitana de Yakarta. Con el fin de contener las contingencias legales de miles de viajeros internacionales varados por causa de fuerza mayor, las autoridades de inmigración activaron protocolos humanitarios de emergencia.

El director general de Inmigración de Indonesia, Hendarsam Marantoko, expresó: “Comprendemos las dificultades y las molestias sufridas por los pasajeros como resultado de estas interrupciones en los vuelos. En emergencias como esta, el servicio público se convierte en nuestra prioridad, garantizando que los ciudadanos extranjeros reciban seguridad jurídica y facilidades sin penalizaciones”

Crisis aérea e impacto migratorio tras una nueva erupción del volcán Anak Krakatoa

La Agencia Geológica de Indonesia (PVMBG) mantiene el nivel de alerta elevado, advirtiendo que el perímetro de exclusión marítima alrededor del volcán Anak Krakatoa debe respetarse estrictamente para salvaguardar vidas humanas.

Columnas de ceniza del volcán Anak Krakatoa superaron los 15 kilómetros de altura y amenazan la seguridad de los aviones en Indonesia

Ubicado sobre una de las fallas más activas del Anillo de Fuego del Pacífico, el Anak Krakatoa continúa bajo estrecha vigilancia vulcanológica. Las autoridades locales instan a las poblaciones costeras de Banten y Lampung, así como a las embarcaciones de transporte y pesqueras, a no aproximarse al radio de seguridad establecido .

Las operaciones de búsqueda marítima y el control del tráfico aéreo continuarán evaluándose durante el resto de la jornada

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