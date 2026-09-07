2.300 vuelos afectados y ocho aeropuertos cerrados por la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia

Una masiva erupción del volcán Anak Krakatoa en el estrecho marino de Sonda, desató el caos operacional en el sudeste asiático. La intensa actividad eruptiva de las últimas horas en Indonesia expulsó gigantes plumas de ceniza que alcanzaron latitudes de hasta 15 mil metros. La emergencia aérea provocó el cierre preventivo de ocho aeropuertos y la cancelación de 2.300 vuelos, contabilizando domésticos e internacionales. Además, dejó a más de 170.000 pasajeros varados.

El impacto del tráfico aéreo ha sido inmediato y provocó el cese operativo del Aeropuerto Internacional de Soekarno-Hatta de Yakarta y obligó a las aerolíneas a reprogramar rutas transcontinentales que conectan al sudeste de Asia con Europa, Oceanía y Oriente Medio.

La erupción de un volcán en Indonesia deja 170.000 pasajeros varados y cientos de vuelos cancelados

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La ceniza volcánica del geiser asiático es una mezcla densa, abrasiva y altamente corrosiva. Desde la Agencia Geológica de Indonesia precisaron la magnitud del evento tectónico.

Ocho aeropuertos cerrados y 2.300 vuelos afectados en Indonesia

La directora de la Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Lana Saria, detalló que “la vibración y las ráfagas acústicas registradas en varias provincias corresponden a ondas sonoras de baja frecuencia generadas por la intensa erupción del Anak Krakatoa en el Estrecho de Sonda”.

Además, Saria llevó tranquilidad a la comunidad y aclaró que “si bien el fenómeno ha expulsado columnas de ceniza a gran altura, la estructura del edificio volcánico no presenta colapsos mayores, por lo que este tipo de erupción no ha detonado la alerta de un tsunami en la región”.

El peligroso cóctel de la ceniza volcánica del volcán Krakatoa: rocas, cristal y azufre

Especialistas en vulcanología advirtieron que estas partículas de sílice e hidróxido de azufre viajan a decenas de miles de pies impulsadas por las corrientes de viento de la troposfera, haciendo inviable la visibilidad y poniendo en riesgo la integridad física de las aeronaves y la salud respiratoria de las poblaciones cercanas.

Un gran terremoto de magnitud 6,7 sacudirá a la Bahía de San Francisco en los próximos años, según reveló un estudio del USGS

La ceniza del volcán Anak Krakatoa se compone de tres elementos claves: fragmentos de roca pulverizada y tefra, minerales cristalizados extremadamente duros que actúan como una lija microscópica. Al ser succionados por los motores a reacción de los aviones, las altas temperaturas de la combustión funden la sílice en cristal líquido, adhiriéndose a las turbinas hasta congelar y apagar los motores en pleno vuelo.

El peligroso cóctel de la ceniza volcánica del volcán Krakatoa

Por último, sales solubles y dióxido de azufre, gases atrapados en las partículas que, al entrar en contacto con la humedad ambiental o la piel, forman ácidos corrosivos.

Historial destructivo del volcán Anak Krakatoa y alerta continua en el Anillo de Fuego

El archipiélago de Indonesia se asienta sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas tectónicas de mayor actividad volcánica y sísmica del planeta. El volcán Anak Krakatoa nació a principios del siglo XX en la caldera sumergida dejada por la célebre erupción del volcán Krakatoa en 1883, un evento catastrófico que generó tsunamis masivos y modificó la temperatura global durante varios años.

Se fractura la Tierra bajo el Pacífico: hallan una falla tectónica frente a las costas de Canadá

La Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia advirtió que “la probabilidad de que se registren nuevos episodios eruptivos en los próximos días se mantiene alta”.

En relación con ello, las aerolíneas internacionales han cancelado temporalmente sus operaciones hacia Yakarta y recomiendan a los usuarios consultar el estado de sus pasajes a través de las aplicaciones móviles antes de desplazarse hacia las terminales aéreas.

PM/fl