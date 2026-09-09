Un importante matemático denunció que OpenAI se apropió, sin permiso, de su trabajo para solucionar uno de los 7 Problemas del Milenio

OpenAI dio a conocer su “solución al problema de existencia y suavidad de Navier-Stokes, uno de los Problemas del Premio del Milenio”, por el cual el Instituto Clay de Matemáticas otorgaba la suma de un millón de dólares, sin embargo, de inmediato se generó una gran polémica porque el matemático Tristan Buckmaster acusó a la compañía que lidera Sam Altman de usar como base sus investigaciones para alcanzar este logro sin pedirle el permiso correspondiente.

Rápidamente, la compañía salió a responderle a través de sus redes sociales, felicitando a Buckmaster y a su compañero Levent Alpöge, de Anthropic, una compañía rival de OpenAI, por su labor, pero negando, de manera terminante, que hubieran usado ese material para resolver el problema matemático.

“Felicitamos a Levent Alpöge y Tristan Buckmaster por su notable trabajo matemático. Nosotros (los investigadores y los agentes) no vimos ninguno de sus trabajos por ningún medio hasta que lo publicaron —en particular, no se accedió a datos específicos de usuarios con el fin de resolver este problema”, comienza diciendo el descargo que OpenIA compartió en su cuenta oficial de X.

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Para luego remarcar que “aunque improbable, no podemos descartar que datos desidentificados derivados de su uso de nuestros productos hayan ayudado a mejorar nuestros modelos. Sin embargo, nuestras pruebas difieren significativamente e incluso los resultados precisos demostrados son diferentes en el caso de Euler (forzado vs. no forzado)”.

La respuesta de Buckmaster a OpenAI

Buckmaster no se quedó callado y publicó en las redes del CIMS un largo comunicado donde contó las charlas que tuvo con un “destacado matemático” de OpenAI y con Sebastien Bubeck los días anteriores a que la compañía anunciara que había resuelto el problema Navier-Strokes.

De acuerdo a la versión del prestigioso profesor de la Universidad de Nueva York, estos hombres le informaron que “un modelo interno” había solucionado las ecuaciones y, al explicarle cómo lo consiguieron, hicieron referencia al mismo enfoque que había usado él con Alpöge.

Entonces les preguntó cuándo empezaron a mandarle esas indicaciones al modelo interno. “OpenAI no contestó directamente a esta pregunta por un tiempo. Finalmente, se acordó que las había mandado en los últimos días, luego que la información sobre nuestro trabajo llegara a OpenAI”, aseguró, y entonces les consultó si habían “entrenado” a su modelo con los borradores que él y su compañero habían subido al ChatGPT.

En su comunicado, Buckmaster afirmó: “Me dijeron que el modelo no consultaba los datos de los usuarios. Volví a preguntar sobre el entrenamiento, pero no conseguí respuestas”.

En ese punto, siempre según la versión del matemático, le dieron dos opciones, pero en ambas OpenAI se quedaba con el crédito por solucionar el problema Navier-Strokes.

En su relato, el matemático explica: "La primera consistía en que publicáramos nuestro resultado sobre Euler (un problema previo) y que OpenAI publicara su resultado sobre Navier-Stokes al día siguiente. La segunda fue que, tras publicar el resultado de Euler, escribiera solo un artículo en el que se presentara el resultado de Navier-Stokes, reconociendo que un modelo interno de OpenAI lo había resuelto. Sébastien afirmó en dos ocasiones que quería que se retirara a Levent de la lista de autores, y dijo que todo sería sencillo si no fuera porque, y era muy molesto que, Levent trabajara en Anthropic".

Buckmaster terminó su historia diciendo que no puede afirmar si su trabajo se usó o no, remarcando que no “acusa a nadie de nada”.

La respuesta de Bubeck a Buckmaster

Sébastien Bubeck salió a contestarle a Buckmaster a través de su cuenta oficial de X, con un extenso posteo, separado en cuatro puntos, que comienza diciendo: “Quisiera aclarar algunas cosas”:

“1) La captura de pantalla muestra mi intento de contactar a Levent para coordinar nuestros lanzamientos. Espero que quede claro en el mensaje que nos acercamos con las mejores intenciones posibles”.

“2) Nunca, jamás, pedí que se eliminara a Levent de la autoría de su propio trabajo (como indica mi texto). Me sorprendió enterarme durante la llamada con Tristan de que solo habían resuelto Euler y no Navier-Stokes; después de saber esto, hicimos una lluvia de ideas sobre posibles caminos a seguir. Una de las opciones que discutimos fue que Tristan pudiera ser el autor principal en una reescritura de la prueba de Navier-Stokes de OpenAI. Fue en ese contexto que dije: ‘Sería más simple si Levent no fuera empleado de Anthropic’ porque sentía que sería inapropiado que un empleado de Anthropic figurara como autor del trabajo de OpenAI. Importante: se admitió que modelos internos de Anthropic habían sido usados en su prueba del blowup de Euler; por eso, sentía que no podía considerar a Levent como un académico independiente. Otra opción que quería proponer (pero me interrumpieron) era ofrecer acceso a nuestro modelo interno para que pudieran intentar terminar su prueba y cerrar la brecha entre Euler y NS. De nuevo, no sabía cómo manejar el otorgamiento de acceso a propiedad intelectual interna de OpenAI a un empleado de Anthropic”.

“3) Para reiterarlo de manera clara: como indica claramente mi texto, y como dije durante nuestra llamada, la intención de OpenAI era hacer todo lo posible para celebrar sus logros matemáticos y los esfuerzos heroicos que hicieron en Euler. En la llamada, me encontré de inmediato con una retahíla de calumnias, incluyendo amenazas directas de que si anunciábamos Navier-Stokes, él iría inmediatamente a la prensa con una ráfaga de acusaciones infundadas. Refuté todas esas acusaciones, pero él respondió: ‘No hay nada que puedas hacer, simplemente no confío en ti’. Me confundió por qué alguien convertiría una fuente increíble de celebración (¡de sus logros!) en tal disputa, y fue entonces cuando dije que no entendía por qué alguien arriesgaría su carrera [por acusaciones infundadas]. De verdad, en ese momento, estaba tratando de cuidarlo e intentar un último esfuerzo desesperado para tener la oportunidad de darles todos los créditos que merecen. Me disculpo profundamente por esta elección de palabras extremadamente pobre; es lo opuesto a lo que intentaba transmitir. (Debo decir que las retracté en el acto, por cierto)”.

“4) En general, a nivel personal, fue increíblemente difícil tener estas conversaciones. Levent se negó a asistir a ninguna de las reuniones a pesar de mis repetidas peticiones. Como dijo Sholto Douglas, habrá necesidad de coordinación entre Anthropic y OpenAI en el futuro; sentía que estaba haciendo una negociación por intermediario con Anthropic mientras el empleado de Anthropic se negaba a participar directamente”.

Luego Bubeck sumó otro posteo con más información:

“(a) Comenzamos a trabajar en los problemas del Milenio debido a rumores virales en Twitter que afirmaban que Anthropic había resuelto 2 problemas del Milenio. Nuestro objetivo era ver si nuestro sistema también era capaz de este impresionante logro, especialmente dada nuestra emoción por los recientes aumentos significativos en las capacidades de nuestro modelo interno, detallados en nuestra publicación del blog”.

“(b) No vimos ninguno de sus trabajos hasta que lo publicaron anoche. En retrospectiva, se puede observar que nuestras pruebas difieren significativamente e incluso los resultados precisos demostrados son diferentes en el caso de Euler (forzado vs no forzado). También vale la pena mencionar que nuestro equipo estaba compuesto en gran parte por matemáticos, físicos e informáticos con las raíces más profundas en la academia y un profundo respeto por el prestigio y la integridad de los problemas del Milenio”.

“(c) Levent se puso en contacto de manera no solicitada con un empleado de OpenAI el miércoles. Debido a sus numerosas publicaciones en Twitter que parecen representar a Anthropic y utilizan modelos internos de Anthropic, creímos que su proyecto era, al menos en parte, un proyecto de Anthropic. Además, tweets recientes de Levent (“augustus mirabilis”) nos llevaron a creer que habían resuelto al menos 1 problema del Milenio y que probablemente lo lanzarían pronto”.

“(d) Respecto al nivel de involucramiento humano de nuestra parte: aunque un grupo de personas participó en nuestros esfuerzos, colectivamente no teníamos experiencia de nivel de investigación en dinámica de fluidos y el problema de Navier-Stokes, y por lo tanto no pudimos contribuir de manera significativa al contenido matemático. Involucramos a varias personas con el fin de intentar inicialmente múltiples problemas del Milenio utilizando una variedad de técnicas multiagente”.

El apoyo de Altman a Bubeck

Sam Altman compartió el posteo de Bubeck y escribió: “Pasé gran parte del fin de semana hablando con el equipo que hizo este trabajo. Seb —y todos los demás— actuaron con integridad y generosidad en todo momento”.

A continuación, remarcó: “Inicialmente creíamos que el otro equipo también había resuelto el problema. Queríamos colaborar y hacer un lanzamiento conjunto. Cuando supimos que tenían Euler pero no Navier-Stokes, nos ofrecimos a dejar que fueran primero, a sugerir que ellos deberían ser los que obtuvieran el premio, y opcionalmente que Tristan fuera el autor principal en una reescritura de la prueba de OpenAI”.

En ese punto, reconoció: “Sentimos que era complicado ofrecer lo mismo a Levent (un empleado de Anthropic), quien de todos modos no estaba dispuesto a hablar o coordinar con nosotros. Estábamos abiertos a otras soluciones. Habríamos preferido enormemente coordinar. No nos apresuramos a publicar a pesar de que el otro equipo no se comunicaba con nosotros. El equipo nos amenazó con acusaciones infundadas de plagio”.

Altman cerró su posteo afirmando: “Ahora que podemos ver su trabajo, los enfoques parecen ser diferentes. También vale la pena notar que nuestro modelo más reciente puede resolver muchos, muchos otros problemas matemáticos. Es cierto que lo intentamos porque hubo rumores en Internet la semana pasada de que los modelos de Anthropic habían resuelto un problema del milenio y estábamos curiosos si los nuestros también podían hacerlo”.

HM/DCQ