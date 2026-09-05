Sam Altman confirmó que OpenAI desarrollará su propio robot humanoide

OpenAI anunció formalmente que desarrollará sus propios robots humanoides, según confirmó su CEO Sam Altman en el podcast Sources. La compañía creadora de ChatGPT decidió incursionar directamente en la producción de hardware robótico, ya que busca dotar a sus modelos de un cuerpo físico capaz de interactuar de manera directa con el entorno real.

Con esta decisión, la firma no solo creará la inteligencia que controla a las máquinas, sino también la estructura mecánica. Altman explicó que la forma humanoide es la más eficiente debido a que el mundo físico está diseñado específicamente alrededor de la anatomía humana. La estrategia contempla una implementación gradual que comenzará en infraestructuras industriales y centros de datos, antes de intentar desembarcar en el ámbito del hogar.

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Robot humanoide: los objetivos de Sam Altman y la estrategia detrás del proyecto

El objetivo central de Sam Altman es transformar a la inteligencia artificial en un agente capaz de ejecutar tareas físicas complejas que los humanos prefieren no hacer. Si bien la visión a largo plazo apunta a que cada persona tenga un robot, los esfuerzos iniciales estarán orientados a construir y operar la infraestructura clave para sus sistemas, incluidos sus centros de datos.

El retorno al desarrollo de hardware propio ocurre tras la ruptura de alianzas clave. OpenAI invirtió previamente en startups del sector como 1X y Figure AI, pero la relación con esta última finalizó en febrero de 2025, cuando Figure optó por desarrollar sus propios modelos de IA de forma integrada. Ante esta separación, OpenAI decidió tomar el control total de la cadena de desarrollo para no depender de terceros en el despliegue de su tecnología física.

Debido a este nuevo proyecto, la empresa abrió puestos para ingenieros enfocados en actuadores mecánicos, diseño de circuitos PCB, simulación térmica y firmware. Ofertas salariales que alcanzan los 445.000 dólares anuales confirman que la organización está ensamblando un equipo de hardware interno capacitado para llevar prototipos hacia la producción en masa.

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Cuáles son las ventajas y desventajas de OpenAI para crear el robot

Entre las ventajas principales, OpenAI cuenta con la arquitectura multimodal más avanzada del mercado, un volumen masivo de capacidad de cómputo y un capital financiero sin precedentes. Su capacidad para generar datos sintéticos a través de modelos de video y simulación le permite acelerar el entrenamiento del software.

Sin embargo, las desventajas radican en su falta de trayectoria en manufactura a gran escala. Construir un hardware confiable implica resolver problemas de disipación térmica, durabilidad de componentes y tolerancia a fallas en entornos no controlados. A diferencia del software, los errores en el mundo físico conllevan costos elevados y riesgos de seguridad directa, lo que representa un terreno completamente nuevo para la firma de Silicon Valley.

El objetivo central de Sam Altman es transformar a la inteligencia artificial en un agente capaz de ejecutar tareas físicas complejas que los humanos prefieren no hacer.

Las mayores complicaciones para crear el humanoide

El desarrollo de un humanoide enfrenta barreras técnicas críticas en la cadena de suministro. Los actuadores, que controlan las articulaciones del robot, representan entre el 40% y el 60% del costo total de los materiales de fabricación. Componentes de alta precisión como reductores armónicos y tornillos de rodillos sufren cuellos de botella en la oferta global, mientras que los imanes de tierras raras dependen en gran medida del procesamiento en China.

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La experiencia de competidores directos demuestra la complejidad de la tarea. Tesla, por ejemplo, tardó años en escalar la producción de su robot Optimus debido a la falta de una cadena de proveedores madura para componentes robóticos dedicados. OpenAI aún no ha anunciado fechas de entrega, socios de manufactura ni prototipos funcionales de su humanoide, lo que refleja que el proyecto se encuentra en una etapa de desarrollo inicial.