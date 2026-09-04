Nvidia adquirirá plataforma de IA Hugging Face por US$13.000 millones

Nvidia Corp. acordó adquirir la startup de inteligencia artificial Hugging Face en una transacción valorada en unos US$13.000 millones que incorpora una popular plataforma de software al imperio de IA del gigante de los chips.

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El precio incluye un programa de retención basado en acciones de hasta US$1.000 millones para los empleados de Hugging Face que se incorporen a Nvidia, según un comunicado publicado el jueves.

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La compra de Hugging Face es uno de los mayores pasos hasta ahora en el esfuerzo del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, por ampliar la adopción de la IA y extender su lista de clientes. El acuerdo da a Nvidia el control de una de las principales plataformas donde los desarrolladores exhiben y comparten modelos de IA.

“La empresa ahora está más cerca de toda la cadena de suministro de la IA: capacidad de cómputo, modelos, conjuntos de datos y flujos de trabajo de los desarrolladores”, dijo en una nota Jeff Pollard, analista de Forrester Research Inc.

“Eso crea una oportunidad para mejorar la seguridad de la IA”, dijo. “También concentra la influencia sobre una parte crítica del ecosistema abierto de IA”.

Las acciones de Nvidia avanzaron cerca de 1%, a US$227,44, a las 12 p.m. en Nueva York, sumando aproximadamente US$70.000 millones a su valor de mercado de US$5,5 billones.

El fabricante de chips dijo que mantendrá abierta la plataforma de Hugging Face y en línea con las prácticas actuales de la startup. Los desarrolladores utilizan el sistema para compartir modelos y datos de código abierto, que cualquiera puede usar libremente.

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“Bajo este compromiso, Hugging Face seguiría permitiendo que creadores de modelos, desarrolladores y usuarios carguen y descarguen los modelos y conjuntos de datos que elijan y seguiría dando soporte a otros proveedores de chips”, según el comunicado. Bloomberg News informó previamente que Nvidia podría alcanzar un acuerdo esta misma semana.

Huang se ha comprometido a ayudar a impulsar los modelos de código abierto para evitar que la tecnología de unas pocas grandes corporaciones domine la IA. Algunas de esas empresas se encuentran actualmente entre los mayores clientes de Nvidia, pero avanzan con sus propios proyectos de chips.

“Los modelos abiertos fortalecen la seguridad y la ciberseguridad, aceleran la innovación y su difusión, y permiten la soberanía”, dijo Huang en una publicación en X. “Nvidia será un gran hogar para Hugging Face, su comunidad y el futuro de los modelos abiertos”.

David Sacks, inversionista tecnológico y exzar de IA de la administración Trump, elogió el acuerdo en una publicación separada en X.

“Es estupendo ver a Nvidia respaldando la IA de código abierto a gran escala”, dijo. “Mantener la innovación descentralizada y accesible es clave para evitar un futuro inseguro y distópico en el que las capacidades avanzadas de IA estén centralizadas y controladas por unas pocas manos”.

Nvidia ya era inversionista de Hugging Face, junto con Google, de Alphabet Inc.; Amazon.com Inc.; Intel Corp. y Salesforce Inc., entre otros.

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Fundada en 2016, Hugging Face fue valorada en US$4.500 millones en una ronda de financiamiento hace tres años. Business Insider informó previamente sobre las conversaciones de Nvidia con la empresa.

La adquisición de Hugging Face se suma a una serie de acuerdos alcanzados por Nvidia durante el último año, incluido un acuerdo de licencia por US$6.000 millones en agosto con la startup Poolside, que contemplaba ofrecer empleo a muchos de sus trabajadores. Nvidia también habría pagado unos US$20.000 millones por la mayor parte de la startup de chips Groq.

Pero el acuerdo más ambicioso de Nvidia, una oferta de US$40.000 millones por el diseñador de chips Arm, se derrumbó en 2022 tras la oposición de reguladores y clientes.

La oleada de acuerdos ha llevado a algunos observadores a plantear preocupaciones antimonopolio sobre la más reciente adquisición de Nvidia, Hugging Face.

“Creo que es un proceso y veremos qué ocurre; estamos confiados”, dijo Wolf en la entrevista. “Creemos que hay un buen camino para que Hugging Face siga operando como una plataforma abierta e independiente, como en el pasado”.

Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, es el principal fabricante de aceleradores de IA, los chips que ayudan a entrenar y operar modelos. Gradualmente ha incorporado otras tecnologías, incluido software, con el objetivo de expandir la economía de la IA.

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GZ