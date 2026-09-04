Volkswagen recortará 100.000 empleos y reducirá cerca de 50% sus modelos para 2035

Volkswagen AG planea recortar otros 50.000 puestos de trabajo y simplificar su gama de productos como parte de una profunda reestructuración del fabricante de automóviles en dificultades.

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La compañía informó el jueves que su consejo de supervisión aprobó por unanimidad un amplio plan de reestructuración para mejorar la eficiencia y aumentar la competitividad, respaldando la transformación impulsada por el director ejecutivo, Oliver Blume, después de meses de resistencia. El consejo aprobó el denominado “Plan Futuro” en una reunión en Wolfsburgo, según informó Volkswagen en un comunicado.

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VW señaló posteriormente en otro comunicado que el plan contempla la eliminación de otros 50.000 puestos de trabajo, lo que eleva a 100.000 el total de despidos previstos. También reducirá sus participaciones y disminuirá su línea de modelos en alrededor de un 50% para 2035.

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La decisión otorga a Blume un mandato más sólido para avanzar con cambios que la dirección y el consejo de supervisión consideran esenciales para garantizar la competitividad de Volkswagen a largo plazo, mientras el grupo enfrenta elevados costos, una demanda más débil y una competencia cada vez más intensa.

GZ