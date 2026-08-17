Nvidia invertirá hasta US$105.000 millones en centro de datos para OpenAI

Nvidia Corp. acordó destinar hasta US$105.000 millones para respaldar un enorme nuevo campus de centros de datos en Ohio que será arrendado por OpenAI, según una presentación financiera, en la alianza más reciente entre dos fuerzas dominantes que impulsan el auge de la inteligencia artificial.

Megaacuerdos de Nvidia reavivan temores por el financiamiento circular en la IA

El fabricante de ChatGPT dijo el lunes que llegó a un acuerdo para asegurar hasta aproximadamente 8 gigavatios de capacidad informática del complejo de Pike County, y se espera que los primeros 800 megavatios entren en funcionamiento para 2028. Un solo gigavatio es suficiente para abastecer de electricidad hasta 750.000 hogares de Estados Unidos en cualquier momento.

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OpenAI dijo que solo comenzará a pagar a medida que la capacidad esté disponible para arrendar. Nvidia dijo que brindará respaldo para “partes definidas de los pagos de arrendamiento y electricidad”, apoyando un proyecto que implicará un amplio despliegue de sus chips de inteligencia artificial.

Por separado, Nvidia acordó invertir US$1.500 millones en SB Energy Corp., el desarrollador respaldado por SoftBank Group Corp. que construirá, será propietario y operará la instalación.

El complejo de centros de datos de Ohio, tal como está proyectado, estaría entre los más grandes del mundo, un símbolo de la enorme demanda de capacidad informática para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial. También es un proyecto emblemático para el fundador de SoftBank, Masayoshi Son, y la administración Trump, que ha destacado la inversión como un gran logro.

Nvidia había discutido previamente proporcionar una garantía de hasta US$250.000 millones a OpenAI para el arrendamiento del centro de datos, según informó Bloomberg News.

Nvidia ha proporcionado respaldo financiero a otras empresas que intentan desarrollar rápidamente infraestructura de inteligencia artificial, en particular CoreWeave Inc., y ha invertido directamente en OpenAI y su rival de inteligencia artificial Anthropic PBC. Pero la más reciente garantía de préstamo es el mayor acuerdo de este tipo para el fabricante de chips.

Ha habido cierta preocupación por la deuda que no aparece en los balances de estas empresas, así como por acuerdos circulares que involucran a Nvidia financiando a otras compañías que luego pagan por sus chips.

Nvidia también dijo que el acuerdo de Ohio con OpenAI no es un ejemplo de financiamiento circular. “OpenAI pagará el arrendamiento”, dijo Nvidia.