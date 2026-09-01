Sony y Warner demandan a Anthropic por usar canciones de The Beatles y Taylor Swift para entrenar su IA

Las divisiones editoriales de Sony Music y Warner Music presentaron una demanda contra Anthropic por el presunto uso ilegal de cientos de canciones protegidas por derechos de autor para entrenar a Claude, su sistema de inteligencia artificial generativa. La acción fue iniciada ante un tribunal federal de California y podría derivar en indemnizaciones millonarias.

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De acuerdo con la presentación judicial, la empresa tecnológica habría obtenido sin autorización letras y partituras pertenecientes a artistas de alcance internacional, entre ellos The Beatles, Taylor Swift y Michael Jackson. El material habría sido incorporado al entrenamiento de Claude para que el modelo pudiera responder a las indicaciones de sus usuarios.

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Sony y Warner acusan a Anthropic de descargar canciones mediante torrents

Uno de los puntos centrales de la demanda es el supuesto origen de los contenidos utilizados. Sony y Warner sostienen que Anthropic habría conseguido las letras y partituras mediante descargas a través de torrents, en lugar de recurrir a copias autorizadas o celebrar acuerdos de licencia con los titulares de los derechos.

Las compañías musicales calificaron esta conducta como una apropiación ilegal de obras protegidas y cuestionaron que la empresa utilizara esos materiales para desarrollar un producto comercial. La acusación no se limita, por lo tanto, a la presencia de canciones dentro de los datos de entrenamiento, sino también a la manera en que esos archivos habrían sido obtenidos.

Según las demandantes, Claude puede reproducir algunas letras de canciones de manera textual cuando recibe determinadas solicitudes. Ese comportamiento, argumentaron, demostraría que las composiciones no solo habrían formado parte del proceso de entrenamiento, sino que algunos de sus elementos podrían ser recuperados y expuestos por el modelo.

Claude habría generado letras que compiten con obras originales

Sony y Warner también señalaron que Anthropic habría utilizado las composiciones para enseñar a Claude a producir grandes cantidades de letras presentadas como nuevas. Para las editoriales, estas creaciones generadas por IA pueden convertirse en sustitutos de las obras realizadas por compositores y perjudicar el mercado de la música original.

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La denuncia introduce así otro frente dentro del debate sobre la IA y los derechos de autor: el posible impacto comercial de los contenidos sintéticos. Las compañías argumentan que un modelo entrenado con obras protegidas puede generar materiales capaces de competir con los mismos trabajos que hicieron posible su desarrollo.

Esta situación, según los sellos, representa una amenaza para compositores, autores y editoriales musicales, debido a que permitiría producir contenidos a gran escala sin pagar licencias ni compensar a los creadores cuyas obras habrían sido utilizadas durante el entrenamiento.

Cuánto dinero reclaman Sony Music y Warner Music

Las divisiones editoriales solicitaron indemnizaciones de hasta US$150.000 por cada obra cuyos derechos de autor se determine que fueron infringidos. La cifra total dependerá de la cantidad de canciones incluidas en el proceso y de lo que resuelva la Justicia estadounidense.

Además de la compensación económica, Sony y Warner pidieron una orden judicial que impida a Anthropic continuar utilizando las obras pertenecientes a sus catálogos. Una decisión de ese tipo podría obligar a la compañía tecnológica a modificar sus fuentes de entrenamiento, sus sistemas de control o el funcionamiento de Claude.

En su presentación, las demandantes afirmaron que el modelo de negocios de Anthropic continúa construido sobre el uso indebido de material protegido. También recordaron el acuerdo de US$1500 millones alcanzado por la empresa para cerrar una demanda colectiva presentada por autores y sostuvieron que esa suma no habría resultado suficiente para disuadir nuevas infracciones.

Anthropic asegura que el entrenamiento de IA constituye “uso legítimo”

Anthropic rechazó las acusaciones y anticipó que se defenderá “con firmeza”. Un vocero de la empresa señaló que esta es la tercera demanda presentada por los mismos abogados y consideró que el nuevo expediente vuelve a plantear argumentos que ya se encuentran bajo análisis de los tribunales.

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La compañía sostiene que el uso de material protegido para entrenar sistemas de inteligencia artificial está amparado por la doctrina estadounidense del fair use o uso legítimo. Para respaldar su posición, mencionó lo señalado por el juez que intervino en el litigio promovido por un grupo de autores contra la empresa.

La discusión sobre el fair use será uno de los elementos decisivos del proceso. La Justicia deberá evaluar si el entrenamiento de Claude constituye un uso transformador permitido por la legislación o si, como sostienen Sony y Warner, supone una reproducción no autorizada con consecuencias directas sobre el mercado de las obras originales.

Las demandas por derechos de autor contra empresas de IA

El nuevo expediente forma parte de una creciente serie de litigios impulsados por autores, editoriales, sellos discográficos y medios de comunicación contra las principales compañías de inteligencia artificial. Los reclamos buscan determinar bajo qué condiciones las empresas pueden utilizar contenidos protegidos para desarrollar sus modelos.

Universal Music Group ya había demandado a Anthropic en 2023 y volvió a hacerlo a comienzos de 2026 por el presunto uso de letras protegidas. Esos procesos todavía se encuentran en curso y comparten algunos de los cuestionamientos formulados ahora por Sony y Warner.