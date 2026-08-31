Folha demandó a Perplexity por usar contenido periodístico sin autorización

El diario brasileño Folha de S.Paulo presentó una demanda contra Perplexity AI por el supuesto uso no autorizado de contenido periodístico, violación de derechos de autor y competencia desleal. La presentación fue realizada ante la Justicia de San Pablo y reclama que la compañía estadounidense deje de recopilar, almacenar y reproducir los materiales del medio.

Según el planteo judicial, Perplexity habría utilizado artículos publicados por Folha, incluidos contenidos exclusivos para suscriptores, para alimentar sus modelos de inteligencia artificial y generar respuestas y resúmenes para sus usuarios. El diario sostiene que ese uso se realizó sin autorización y sin ningún tipo de compensación económica.

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La empresa también fue acusada de haber eludido las barreras técnicas implementadas por el periódico para impedir la extracción automatizada de información. De acuerdo con la demanda, esa práctica habría generado cientos de miles de accesos no autorizados a contenidos de Folha.

Antes de recurrir a la Justicia, Folha aseguró que intentó alcanzar un acuerdo de licencia con Perplexity, pero que las negociaciones no prosperaron. El medio finalmente decidió avanzar con la demanda ante lo que consideró un uso comercial de su producción periodística sin autorización.

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La presentación judicial busca que la compañía interrumpa inmediatamente el uso del contenido, destruya los modelos de inteligencia artificial involucrados y pague una indemnización. Folha también solicitó la aplicación de una multa diaria en caso de que Perplexity no cumpla con una eventual orden judicial.

La disputa entre los medios y las empresas de IA

El caso se suma a una creciente batalla legal por los derechos de autor en torno al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Distintos medios y empresas de contenidos cuestionan que las compañías tecnológicas puedan utilizar grandes cantidades de material periodístico para entrenar modelos o generar respuestas sin acuerdos de licencia.

Perplexity ya enfrenta conflictos similares en otros países. La empresa fue señalada por distintos medios por utilizar contenido periodístico sin autorización y, en algunos casos, por reproducir información de los artículos en respuestas generadas por su sistema.

El reclamo de Folha también se diferencia de acuerdos que el propio medio alcanzó con otras compañías tecnológicas. El periódico brasileño mantiene acuerdos para el uso de contenidos con OpenAI y Google, mientras que no logró alcanzar un convenio similar con Perplexity.

La demanda llega en un momento de creciente tensión entre la industria periodística y las empresas de inteligencia artificial generativa, que utilizan grandes volúmenes de información disponible en internet para desarrollar sus productos. El principal debate gira en torno a si ese acceso puede realizarse sin autorización cuando los contenidos están protegidos por derechos de autor o detrás de un muro de pago.

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En paralelo, otros grandes medios internacionales también llevaron sus reclamos contra compañías de IA a los tribunales. La discusión plantea uno de los principales desafíos para el futuro del periodismo digital, que busca preservar el valor económico de sus contenidos frente a herramientas capaces de sintetizar información sin necesidad de que el usuario visite directamente la página original.

RG