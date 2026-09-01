Córdoba lanzó 3.500 nuevas becas gratuitas para capacitación en tecnología, IA y ciberseguridad

Córdoba sumó 3.500 becas gratuitas para formarse en habilidades digitales, en el marco de una nueva etapa del programa Córdoba Crea Futuro. La convocatoria, impulsada por el ministro Marcos Torres a cargo de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, está abierta a personas de todas las edades y de cualquier localidad de la provincia.

Entre las opciones de capacitación figuran inteligencia artificial, ciberseguridad, programación, marketing digital, comercio electrónico, negocios digitales y soporte y atención al cliente en entornos digitales. El programa se lleva adelante junto al Ministerio de Educación, la Universidad Provincial de Córdoba y empresas del sector privado.

El gobernador Martín Llaryora encabezó el acto de presentación, acompañado por el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, y el ministro de Educación, Horacio Ferreyra. También estuvo presente la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, Julia Oliva Cúneo.

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El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, tomó la palabra durante la actividad. Del encuentro también participaron Juan Carlos Rabbat, CEO de R'Evolution Group y fundador y presidente de la Universidad Siglo 21, y Leila Galante, representante de Aleph.

"Queremos que cada cordobés, viva donde viva, tenga la posibilidad de capacitarse, sumar nuevas herramientas y estar mejor preparado para un mundo del trabajo que cambia permanentemente. Nuestro desafío es acercar esas oportunidades a cada rincón de la provincia", dijo Torres, quien resumió así el objetivo de la iniciativa.

Certificados para la primera camada

El acto no fue solo de lanzamiento: también sirvió para entregar los certificados a quienes ya completaron los trayectos formativos de la primera etapa del programa. Fue el cierre de un ciclo y, a la vez, el puntapié inicial del siguiente.

Torres y Oliva Cúneo firmaron además un convenio entre el Ministerio y la Universidad Provincial de Córdoba, pensado para que la formación tecnológica llegue a más localidades del interior. El acuerdo apunta a reforzar la difusión de los cursos y a conectar más directamente la capacitación con las oportunidades laborales.

Detrás del programa hay una alianza entre el Estado provincial, las universidades y el sector privado, que en esta etapa vuelve a sumar a R'Evolution y Aleph. Con esta nueva tanda de becas, Córdoba Crea Futuro se acerca a su meta de superar las 10.000 oportunidades de capacitación en toda la provincia.

Cómo anotarse

La inscripción se hace de forma online: hay que ingresar a la página del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, buscar Córdoba Crea Futuro y elegir el curso. Los cupos son gratuitos y están disponibles para toda la provincia.